Boca visita a Cruzeiro con la gran chance de encaminar la clasificación en la Libertadores

El Xeneize, invicto hace 14 partidos y líder con puntaje ideal en el Grupo D, jugará este martes en Belo Horizonte desde las 21.30. Úbeda pondrá lo mejor que tiene. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 09:07

En su mejor momento de los últimos años, Boca Juniors afrontará este martes una prueba clave en la Copa Libertadores cuando visite a Cruzeiro desde las 21.30, en el estadio Mineirao, por la tercera fecha del Grupo D.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en alza, con una racha de 14 partidos sin perder, puntaje ideal en el grupo y la posibilidad concreta de dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final del certamen continental.

Incluso rotando jugadores, el Xeneize mostró una notable solidez, como ocurrió en el contundente 4-0 ante Defensa y Justicia, lo que consolidó no solo un once titular confiable, sino también variantes importantes desde el banco.

Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Carlos Palacios y Edinson Cavani, quienes están cerca de volver tras sus respectivas lesiones.

Úbeda pone lo mejor en Belo Horizonte

En lo que aparecía como el partido más exigente de la fase de grupos, Boca irá con su equipo titular, salvo una excepción obligada: Leandro Brey ocupará el arco en lugar del lesionado Agustín Marchesín.

La defensa ya sale casi de memoria con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, mientras que el mediocampo de jerarquía estará comandado por el capitán Leandro Paredes, acompañado por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda.

En ataque, la apuesta será nuevamente por el doble nueve que viene dando resultados: Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Cruzeiro, obligado a reaccionar

Del otro lado estará un Cruzeiro que necesita sumar con urgencia. El conjunto brasileño llega golpeado en la Libertadores tras caer 2-1 como local frente a Universidad Católica, luego de haber arrancado con una victoria ante Barcelona de Ecuador.

Ese traspié redujo notablemente su margen de error y convirtió el choque ante Boca en una verdadera final para sus aspiraciones de clasificación.

En el plano local, el equipo dirigido por Artur Jorge viene de conseguir un triunfo importante frente a Remo en el Brasileirao, resultado que le permitió alejarse de la zona de descenso.

Tan necesaria era esa victoria que el entrenador decidió no preservar titulares, pese a la cercanía del duelo copero.

Posibles formaciones

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

Hora: 21.30

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, Fox Sports y Telefe

Árbitro: Esteban Ostojich

Estadio: Mineirao