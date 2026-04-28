Lanús busca un triunfo clave ante la Liga de Quito para subirse a la cima en la Copa Libertadores

El Granate enfrenta este martes al líder del Grupo G en La Fortaleza.

Hoy 00:18

Lanús tendrá este martes una parada brava pero decisiva cuando reciba a Liga de Quito desde las 19:00 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

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El equipo del Sur llega con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en los octavos de final del Torneo Apertura, por lo que ahora puede enfocarse de lleno en el objetivo internacional: avanzar de ronda en el máximo certamen continental.

El Grana quiere hacerse fuerte en casa

En sus primeras dos presentaciones por la Libertadores, el conjunto granate tuvo un rendimiento irregular. En el debut cayó 1-0 ante Mirassol en Brasil, pero luego logró recuperarse con una victoria por el mismo resultado frente a Always Ready.

Con esos tres puntos, Lanús se ubica tercero en el Grupo G y sabe que un triunfo ante los ecuatorianos puede cambiar por completo el panorama de cara a la segunda mitad de la fase de grupos.

Por eso, el equipo buscará aprovechar la localía en La Fortaleza para sumar tres puntos de peso frente al rival más sólido de la zona.

Liga de Quito llega invicto y con puntaje ideal

Del otro lado estará una Liga de Quito que comenzó la Libertadores de manera perfecta y llega como líder absoluto del grupo.

El conjunto ecuatoriano arrancó con una gran victoria 1-0 ante Always Ready en Bolivia, un resultado de enorme valor por la dificultad de jugar en la altura, y luego ratificó su buen momento con un 2-0 frente a Mirassol en Quito.

Con seis puntos sobre seis posibles, Liga intentará dar otro golpe en Buenos Aires para mantenerse con puntaje ideal y dejar prácticamente encaminada su clasificación a los octavos de final.

A pesar del buen arranque internacional, la realidad del equipo ecuatoriano en el torneo local no es la mejor.

Liga de Quito perdió sus últimos dos partidos y actualmente se ubica en el séptimo puesto de la Serie A de Ecuador con 14 unidades, bastante lejos del líder Independiente del Valle, que suma 25.

De todos modos, todavía se mantiene cerca de la zona de clasificación al hexagonal final que definirá al campeón.

Datos del partido

Lanús vs Liga de Quito

Hora: 19:00

TV: Fox Sports

Árbitro: José Cabero (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

Estadio: Néstor Díaz Pérez