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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ABR 2026 | 18º
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El tiempo en Santiago del Estero para este martes 28 de abril de 2026: jornada fría con mínima de 9ºC

El SMN informó que el martes se presentará con condiciones estables.

Hoy 01:54

Este martes 28 de abril, la provincia de Santiago del Estero tendrá una jornada con condiciones estables y sin probabilidades de lluvia, según el pronóstico oficial.

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De acuerdo con los datos, el día comenzará con una temperatura mínima de 9°C durante la madrugada, en un contexto de cielo parcialmente nublado. Hacia la mañana, se espera un leve ascenso térmico hasta los 12°C, con condiciones mayormente nubladas.

Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo con 18°C, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto, mientras que hacia la noche descenderá a unos 16°C, con nubosidad variable.

No se registrarán precipitaciones a lo largo de toda la jornada. En cuanto al viento, soplará leve a moderado: durante la madrugada y la noche se prevén velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la mañana podrían intensificarse entre 13 y 22 km/h.

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