“No aceptan perder en las urnas”: Milei repudió el ataque a Trump y apuntó contra la izquierda

El Presidente abrió su discurso en la Fundación Libertad con una dura condena al atentado contra Donald Trump y advirtió sobre un “auge de la violencia política”.

Hoy 22:11

Javier Milei inició su discurso en la Fundación Libertad repudiendo el ataque contra Donald Trump durante el fin de semana y lo vinculó directamente a la Izquierda.

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“Mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos frente a un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda, en todo el mundo libre que debe ser detenido en sus inicios. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política. No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley”, afirmó el Presidente.

Y agregó: “Los liberales cometimos un grave error luego de la caída del Muro de Berlín de creer que la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural y trasladar la lucha de clases en otro tipo de debate en la sociedad y terminaron tomando la escena. Por eso es tan importante esta fundación para dar la batalla cultural”.

En ese sentido, dijo que por eso instituciones como la Fundación Libertad “están para dar la batalla cultural”. “Los avances que hemos estado haciendo han sido tan grandes que no sólo hemos empezado a ganarles los debates porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que comenzamos a ganarles en las urnas y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problemas en recurrir a la violencia”, aseguró.

“Para ellos lo importante es su idea de colectivo. Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario. Tenemos que dejarlos en evidencia. El objetivo de la charla de hoy es mostrar las ideas de la libertad funcionan”, completó al respecto.