Detienen a dos hombres por el homicidio de un septuagenario en Chaco

Dos hombres fueron detenidos en Fontana, Chaco, por el homicidio de un hombre de 70 años en el barrio Balastro II, tras una riña reportada por las autoridades.

Hoy 03:16

En la localidad de Fontana, Chaco, se llevó a cabo un lamentable suceso que resultó en el homicidio de un hombre de 70 años. La intervención de las autoridades comenzó después de que un hombre de 59 años ingresara con lesiones de arma blanca al Hospital Fleitas en la medianoche del incidente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este individuo, que se encontraba bajo custodia policial, informó que había estado consumiendo alcohol en el barrio Balastro II con otro hombre, con quien posteriormente tuvo una riña. La situación se tornó violenta, lo que llevó a la intervención de la Comisaría Primera de Fontana.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre de 70 años sin vida. Ante este hallazgo, se notificó a la fiscalía en turno y se inició una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos ocurridos.

Los efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas y del gabinete científico del poder judicial se presentaron en la escena del crimen. Allí comenzaron a recolectar evidencia biológica, incluyendo muestras de sangre y otros elementos cruciales para la investigación.

Durante las pesquisas, se logró recuperar un machete con restos de sangre, que había sido ocultado entre la maleza, a pocos metros de la escena del crimen. Este hallazgo resultó ser fundamental para determinar la dinámica de los hechos.

La fiscalía dispuso la aprehensión de los involucrados, así como la realización de un test de alcoholemia, el secuestro de sus prendas de vestir y su identificación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente este caso de homicidio.