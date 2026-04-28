Old Lions Rojo manda solo y sigue invicto en el Torneo Apertura de rugby

El León venció a Santiago Lawn Tennis y quedó como único líder del certamen demoninado “Juan Pablo Vaca Caldera”. Olímpico de La Banda ganó como visitante y es el único escolta.

28/04/2026

El Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera” de la Unión Santiagueña de Rugby empieza a entrar en su etapa decisiva y, tras disputarse la cuarta fecha, Old Lions Rojo se consolidó como el único líder e invicto del certamen.

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El León volvió a demostrar su gran presente al imponerse con autoridad sobre Santiago Lawn Tennis por 42 a 18, logrando así su cuarta victoria consecutiva y manteniendo el puntaje ideal cuando restan apenas tres jornadas para el cierre de la fase clasificatoria.

Con este triunfo, Old Lions Rojo se afirma como uno de los grandes candidatos a pelear por el primer título de la temporada y empieza a marcar diferencias en la tabla.

Olímpico ganó un partidazo y es el escolta

El principal perseguidor ahora es Olímpico de La Banda, que consiguió una valiosa victoria como visitante frente a Old Lions Azul por 24 a 15, en uno de los encuentros más destacados del fin de semana.

Gracias a ese resultado, el conjunto bandeño quedó como único escolta y sigue de cerca al puntero, manteniendo intactas sus chances de meterse entre los protagonistas de las semifinales.

Añatuya sumó sin jugar

En el restante encuentro programado de la jornada, Añatuya se quedó con los puntos frente a Universitario RC, por lo que también continúa en la pelea dentro de un campeonato que empieza a mostrar a sus principales candidatos.

Se empieza a definir la clasificación

Con solo tres fechas por delante para el final de la fase regular, el panorama comienza a aclararse y los equipos ya apuntan a asegurarse un lugar en las semifinales del primer torneo oficial de la temporada organizado por la USR.

Old Lions Rojo lidera con firmeza, Olímpico se mantiene al acecho y varios equipos siguen luchando por meterse en la definición.

El cierre promete ser intenso en un certamen que cada fin de semana gana en nivel y emoción dentro del rugby santiagueño.