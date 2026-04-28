Desarticulan banda narco que operaba desde cárceles: cuatro detenidos, dos de ellos santiagueños

Una investigación federal permitió desarticular una organización narco que operaba desde cárceles de Salta y Santiago del Estero. Secuestraron más de 15 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro personas.

Hoy 06:29

Una bandeña, una mujer oriunda de Las Termas de Río Hondo y dos hombres salteños fueron detenidos en la ciudad de La Banda, como resultado de una serie de allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en el marco de una causa por narcotráfico.

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Las actuaciones fueron ordenadas por el titular del Juzgado Federal Nº 1, Dr. Guillermo Molinari, y se originaron tras una investigación que permitió desbaratar una organización delictiva que operaba con conexiones entre internos de una cárcel salteña y el Penal Federal de Colonia Pinto, en Santiago del Estero.

El operativo tuvo un punto de inflexión el domingo por la tarde, cuando una mujer de Las Termas de Río Hondo abordó un remís y se trasladó hasta la Unidad Federal de Colonia Pinto, donde visitó a su esposo, condenado por tráfico de drogas. Tras una hora, regresó en el mismo vehículo hasta un domicilio del barrio Avenida, en La Banda.

En ese lugar, efectivos de Gendarmería irrumpieron en la vivienda y detuvieron a la visitante y a la propietaria del inmueble. Posteriormente, dos hombres fueron arrestados en procedimientos vinculados a la misma causa.

Uno de los principales sospechosos es el presidiario, pareja de la mujer detenida, quien habría coordinado maniobras delictivas desde el interior del penal. Tras el procedimiento, fue separado del resto de la población carcelaria. Según los investigadores, mantenía contacto frecuente con internos de Salta, lo que refuerza la hipótesis de una red de comercialización de drogas articulada entre ambas provincias.

De acuerdo con un informe oficial, personal de la Unidad de Investigaciones Antidrogas de Gendarmería concretó allanamientos en cuatro domicilios —ubicados en Las Termas de Río Hondo, Añatuya, La Banda y en la provincia de Salta— y en dos pabellones del Penal Federal de Colonia Pinto.

Durante los procedimientos, se secuestraron 15 kilos 725 gramos de cocaína, dos automóviles, dos motocicletas, tres balanzas de precisión, diez teléfonos celulares, un pendrive y dinero en efectivo.

Estructura delictiva y alcance de la investigación

La causa judicial sostiene que la organización operaba en La Banda, Capital y Las Termas de Río Hondo, mientras que los proveedores de la droga serían internos alojados en cárceles de Salta. Este esquema habría estado en funcionamiento al menos desde 2025, según surge de intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación.

Las autoridades no descartan que haya más implicados y anticiparon que podrían realizarse nuevos allanamientos, incluso en establecimientos penitenciarios de la provincia de Salta.

Intervenciones telefónicas y rol clave de una mujer

Las detenciones son el resultado de meses de tareas investigativas, que incluyeron denuncias e interceptaciones telefónicas. Según trascendió, uno de los internos habría designado a una mujer como ejecutora de las operaciones fuera del penal, quien cumplía directivas transmitidas en forma telefónica.

Este mecanismo reiterado permitió a los investigadores reunir pruebas suficientes para avanzar con los procedimientos. La información obtenida indicaba que una entrega importante de droga se concretaría en La Banda, lo que derivó en el operativo desplegado el domingo.

Próximas medidas judiciales

Los detenidos serán indagados en el Juzgado Federal. En paralelo, la Justicia continuará analizando la documentación secuestrada, especialmente registros y comunicaciones, que podrían derivar en nuevas líneas de investigación y más imputaciones.