Policías recupera una moto robada y vendida posteriormente a muy bajo costo

El rodado fue recuperado tras un procedimiento policial en la localidad de Los Acosta. El delincuente la vendió a $600.000.

28/04/2026

Una investigación por el robo de una motocicleta tiene como eje la presunta comercialización del vehículo a un valor muy por debajo del mercado y sin papeles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento fue realizado este martes al mediodía por personal del Área de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 8, con colaboración de la Brigada Interna del Departamento Centro, en el marco de una causa por robo con intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Fadel Pagani.

A partir de entrevistas a testigos y tareas investigativas, los efectivos tomaron conocimiento de la venta de un motovehículo de dudosa procedencia, lo que orientó la pesquisa hacia una posible cadena de intermediarios.

Las averiguaciones permitieron reconstruir el recorrido de la motocicleta y ubicar a quien la tenía en su poder al momento del operativo. Según indicaron fuentes policiales, esta persona de la localidad de Los Acosta aseguró haberla adquirido recientemente y procedió a entregarla de manera voluntaria.

El rodado, una motocicleta tipo 125 cc en buen estado de conservación, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó en calidad de secuestro preventivo, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El procedimiento se realizó con la documentación correspondiente, en presencia de testigos y con registro fotográfico del vehículo recuperado. La investigación continúa para determinar el origen del rodado y establecer responsabilidades en la maniobra de comercialización.