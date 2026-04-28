Monte Quemado celebró el Día de la Autonomía Provincial con promesa de lealtad de alumnos y un mensaje de identidad santiagueña

Estudiantes de séptimo grado realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera de la Provincia en una emotiva ceremonia desarrollada en el Polideportivo Municipal.

28/04/2026

La ciudad de Monte Quemado vivió una jornada cargada de simbolismo y orgullo con el acto conmemorativo por el Día de la Autonomía Provincial, realizado en el Polideportivo Municipal y encabezado por el intendente Felipe Cisneros.

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El jefe comunal estuvo acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ing. Tito Verón, concejales y miembros del gabinete municipal, quienes participaron junto a docentes, alumnos y familias de una ceremonia que puso en valor la historia y la identidad santiagueña.

Uno de los momentos más significativos fue la Promesa de Lealtad a la Bandera de la Provincia, protagonizada por alumnos de séptimo grado de distintas instituciones educativas de la ciudad. Participaron estudiantes de la Escuela N° 313 Santa Rosa de Lima, Escuela N° 333 General Francisco Pizarro, Escuela N° 421 Madame Curie, Escuela N° 1187 Barrio Canal y la Escuela N° 1225 del barrio Belgrano Norte, institución anfitriona del encuentro.

La promesa fue tomada por la directora de la Escuela N° 1225, Nancy Vargas, quien además brindó palabras alusivas a la fecha, resaltando el valor de la identidad provincial, la memoria histórica y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, el intendente Felipe Cisneros remarcó la trascendencia de la fecha para todos los santiagueños, al recordar la conquista de la autonomía provincial en 1820, hecho que marcó el inicio de la organización institucional de Santiago del Estero.

Asimismo, destacó que esta conmemoración reafirma el espíritu federal y la identidad de un pueblo con profundas raíces históricas, e instó a los presentes a seguir defendiendo los valores que dieron origen a la provincia.