Indignación en Las Termas: denuncian brutal maltrato a un caballo

Vecinos alertaron que el animal era golpeado con un látigo mientras tiraba un carro cargado con escombros. Tuvo que intervenir la policía para rescatar al animal que ya quedó bajo resguardo.

28/04/2026

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó conmoción este martes en el barrio Herrera El Alto, en Las Termas de Río Hondo, donde un caballo fue rescatado tras una denuncia vecinal que advertía agresiones mientras era utilizado para tirar un carro.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13:30, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), dependiente de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6, realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por una vecina.

Según indicó, dos hombres se desplazaban en un carro de tracción a sangre cargado con escombros y habrían estado castigando al animal con un látigo, en una situación que encuadraría como infracción a la Ley Nacional N° 14.346 de protección animal.

Ante la gravedad de la denuncia, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda que permitió interceptar el rodado en la intersección de calles 25 de Mayo e Italia, detrás de la cancha del Club Herrera El Alto.

En el lugar, la Policía identificó a los ocupantes: un joven de 26 años, propietario del caballo, y un hombre de 40, ambos domiciliados en el barrio Villa Nueva.

De inmediato se dio intervención a la Comisaría Comunitaria N° 50 y al fiscal coordinador, Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso la participación del área de Zoonosis de la Municipalidad.

Minutos más tarde, la responsable del organismo, María Emilia Núñez, se hizo presente en el lugar y, por disposición judicial, el caballo junto al carro fueron trasladados al predio de Zoonosis, donde quedaron bajo resguardo.

El caso reaviva el debate sobre el uso de animales para tracción y el cumplimiento de las normativas vigentes, en un contexto de creciente sensibilidad social frente al maltrato animal.