Estados Unidos negará visas a las personas que teman regresar a sus países: busca evitar los pedidos de asilo

Los funcionarios consulares de EE.UU. deberán formular a partir de ahora dos preguntas a los solicitantes de visa. De contestar afirmativamente, la visa será rechazada.

28/04/2026

El gobierno de Donad Trump emitió este martes nuevas normas para las solicitudes de visa que podrían limitar las peticiones de asilo en Estados Unidos.

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Según informa el diario The Washington Post, el gobierno ordena a las misiones diplomáticas que pregunten a los solicitantes de visas si temen regresar a sus países de origen. Si contestan que "sí", la visa deberá ser denegada, según un cable diplomático revisado por el Post.

Esta directiva sucede luego de que un tribunal federal de apelaciones dictaminó como ilegal el argumento de Trump de una "invasión" en la frontera entre Estados Unidos y México para restringir la entrada de solicitantes de asilo. Ese fallo allanaba el camino para reabrir el país a los migrantes que huyen de la persecución en sus países de origen.

La administración de Trump ha indicado su intención de impugnar la decisión mediante una apelación.

El cable diplomático revisado este martes por el Post, detallado en un mensaje de la oficina del secretario de Estado Marco Rubio, señala que, con efecto inmediato, todos los funcionarios consulares "deben solicitar que el solicitante de una visa de no inmigrante afirme que él o ella no teme sufrir daños o maltratos al regresar a su país de nacionalidad o de anterior residencia habitual, y documentar la respuesta en las notas del caso".

Los funcionarios de los Estados Unidos deberán formular dos preguntas a los solicitantes: "¿Ha sufrido daños o maltratos en su país de nacionalidad o última residencia habitual?" y "¿Teme sufrir daños o maltratos al regresar a su país de nacionalidad o residencia permanente?".

"Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un 'no' a ambas preguntas para que el funcionario consular continúe con la emisión de la visa", establece el cable.

Evitar los pedidos de asilo

Las nuevas reglas son el esfuerzo más reciente de la administración para limitar drásticamente el número de ciudadanos extranjeros que reciben asilo en los Estados Unidos.

"Están tratando de demoler sistemáticamente cualquier medio por el cual una persona perseguida pueda buscar protección y seguridad en los Estados Unidos", dijo Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International.

Bajo la ley federal, los ciudadanos extranjeros pueden solicitar asilo una vez que están en el país si enfrentan "persecución o un temor fundado de persecución" en su hogar.

Los ciudadanos extranjeros pueden ser reasentados como refugiados en los Estados Unidos bajo un proceso separado que se lleva a cabo fuera del país.