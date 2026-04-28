Liga Santiagueña: todos los resultados, posiciones y lo que se viene en el Torneo Anual

Se jugó el tercer capítulo del fútbol local y repasamos resultados y tablas de posiciones.
Se cerró la tercera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol y el campeonato comienza a tomar forma con cuatro líderes en las distintas zonas, aunque solo dos equipos mantienen puntaje ideal: Central Argentino e Independiente de Fernández, ambos con tres triunfos en tres presentaciones.
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La jornada dejó resultados importantes, cambios en la tabla y varios cruces clave de cara a la cuarta fecha, que promete duelos determinantes en la pelea por la clasificación.
Central Córdoba 2 – Comercio 0
Güemes 0 – Unión Santiago 0
Estudiantes 0 – Yanda 1
Libre: Mitre
Agua y Energía 1 – Villa Unión 0
Sarmiento 1 – Banfield 1
Central Argentino 1 – Instituto Santiago 0
Libre: Vélez de San Ramón
Sportivo Fernández 6 – Unión de Beltrán 2
Independiente de Fernández 1 – Atlético Forres 0
Independiente de Beltrán 1 – Defensores de Forres 2
Comercio 4
Estudiantes 4
Central Córdoba 3
Yanda 3
Mitre 2
Unión Santiago 2
Güemes 2
Central Argentino 9
Vélez de San Ramón 6
Agua y Energía 3
Sarmiento 2
Villa Unión 1
Banfeld 1
Instituto Santiago 0
Independiente de Fernández 9
Defensores de Forres 6
Sportivo Fernández 4
Independiente de Beltrán 4
Atlético Forres 3
Unión de Beltrán 0
Mitre vs Güemes
Unión Santiago vs Yanda FC
Estudiantes vs Central Córdoba
Libre: Comercio
Vélez vs Central Argentino
Instituto Santiago vs Sarmiento
Banfield vs Agua y Energía
Libre: Villa Unión
Atlético Forres vs Unión de Beltrán
Defensores de Forres vs Sportivo Fernández
Independiente de Fernández vs Independiente de Beltrán
Primera División
Fecha 1
Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda
Central Argentino 1-0 Villa Unión
Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres
Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán
Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández
Güemes 3-3 Comercio
Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)
Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago
Fecha 2
Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago
Unión Santiago 0-0 Mitre
Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda
Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
Comercio 4-1 Yanda FC
Villa Unión 1-1 Sarmiento
Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández
Estudiantes 2-1 Güemes
Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán
Libres: Agua y Energía y Central Córdoba