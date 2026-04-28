Liga Santiagueña: todos los resultados, posiciones y lo que se viene en el Torneo Anual

Se jugó el tercer capítulo del fútbol local y repasamos resultados y tablas de posiciones.

28/04/2026

Se cerró la tercera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol y el campeonato comienza a tomar forma con cuatro líderes en las distintas zonas, aunque solo dos equipos mantienen puntaje ideal: Central Argentino e Independiente de Fernández, ambos con tres triunfos en tres presentaciones.

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La jornada dejó resultados importantes, cambios en la tabla y varios cruces clave de cara a la cuarta fecha, que promete duelos determinantes en la pelea por la clasificación.

Resultados de la fecha 3

Zona Capital

Central Córdoba 2 – Comercio 0

Güemes 0 – Unión Santiago 0

Estudiantes 0 – Yanda 1

Libre: Mitre

Zona Banda

Agua y Energía 1 – Villa Unión 0

Sarmiento 1 – Banfield 1

Central Argentino 1 – Instituto Santiago 0

Libre: Vélez de San Ramón

Zona Robles

Sportivo Fernández 6 – Unión de Beltrán 2

Independiente de Fernández 1 – Atlético Forres 0

Independiente de Beltrán 1 – Defensores de Forres 2

Así quedaron las posiciones

Zona Capital

Comercio 4

Estudiantes 4

Central Córdoba 3

Yanda 3

Mitre 2

Unión Santiago 2

Güemes 2

Zona Banda

Central Argentino 9

Vélez de San Ramón 6

Agua y Energía 3

Sarmiento 2

Villa Unión 1

Banfeld 1

Instituto Santiago 0

Zona Robles

Independiente de Fernández 9

Defensores de Forres 6

Sportivo Fernández 4

Independiente de Beltrán 4

Atlético Forres 3

Unión de Beltrán 0

Lo que viene: fecha 4

Zona Capital

Mitre vs Güemes

Unión Santiago vs Yanda FC

Estudiantes vs Central Córdoba

Libre: Comercio

Zona Banda

Vélez vs Central Argentino

Instituto Santiago vs Sarmiento

Banfield vs Agua y Energía

Libre: Villa Unión

Zona Robles

Atlético Forres vs Unión de Beltrán

Defensores de Forres vs Sportivo Fernández

Independiente de Fernández vs Independiente de Beltrán

LOS RESULTADOS ANTERIORES

Primera División

Fecha 1

Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo

Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda

Central Argentino 1-0 Villa Unión

Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres

Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán

Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández

Güemes 3-3 Comercio

Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)

Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago

Fecha 2

Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago

Unión Santiago 0-0 Mitre

Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda

Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández

Comercio 4-1 Yanda FC

Villa Unión 1-1 Sarmiento

Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández

Estudiantes 2-1 Güemes

Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán

Libres: Agua y Energía y Central Córdoba