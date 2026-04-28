El ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia José Bernardo Herrera valoró el mensaje anual del gobernador y dio algunas precisiones sobre el trabajo que se desarrolla en el área que encabeza.

28/04/2026

El ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia, José Bernardo Herrera, analizó la situación actual del país y el rol de Santiago del Estero durante una entrevista con Radio Panorama, donde aseguró que la gestión encabezada por el gobernador Elías Suárez mantiene un rumbo diferenciado frente a la crisis económica y social a nivel nacional.

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En ese sentido, Herrera afirmó que “el Gobierno Provincial ha ido marcando algo totalmente distinto a la crisis generada por Nación”, al tiempo que destacó un modelo enfocado en la obra pública, el desarrollo productivo y el fortalecimiento del mercado interno.

El funcionario subrayó que, pese al contexto adverso, la provincia continúa ejecutando políticas activas, como la mejora salarial de los empleados públicos, con un aumento del 42% a comienzos de año y el otorgamiento de bonos, además de la creación de agencias de desarrollo en el interior.

En materia de seguridad, Herrera remarcó que uno de los ejes centrales de la gestión es la incorporación de más de 500 nuevos efectivos policiales y más de 100 oficiales en formación, lo que permitirá fortalecer la presencia territorial.

Asimismo, destacó la importancia de acercar la policía a la comunidad, mediante la creación de destacamentos, patrullajes y programas de capacitación continua. “Tenemos más de siete mil efectivos capacitados y un sistema de ascensos basado en el mérito”, precisó.

En cuanto a innovación, el ministro resaltó la implementación de herramientas tecnológicas como el portal digital policial, que permite monitorear en tiempo real los hechos relevantes y avanzar hacia la recepción de denuncias online, sin necesidad de acudir a una comisaría.

Delito, contexto social y prevención

Herrera explicó que los delitos más frecuentes están vinculados a robos, hurtos y arrebatos, aunque aclaró que Santiago del Estero se encuentra por debajo de la media nacional en índices delictivos.

No obstante, advirtió que la crisis económica, las adicciones y los problemas sociales influyen directamente en la evolución del delito, al tiempo que señaló la necesidad de abordar estas problemáticas de manera integral.

También hizo referencia a la preocupación por los retos virales en redes sociales vinculados a amenazas en escuelas, los cuales —remarcó— “no son bromas, sino delitos”. En ese marco, indicó que se trabaja de forma conjunta con los ministerios de Justicia y Educación para prevenir este tipo de situaciones.

Finalmente, el ministro se refirió a la situación de distintas ciudades como La Banda, donde señaló que la seguridad no depende únicamente del accionar policial, sino también de factores como la iluminación urbana y la erradicación de basurales, que pueden generar condiciones propicias para el delito.

En ese marco, reafirmó que la política de seguridad provincial apunta a una presencia activa del Estado y una policía cercana a la ciudadanía, en línea con las directivas del gobernador.