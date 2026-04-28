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Caída de hasta el 40% en las ventas del sector de la construcción

Cristian Abdala, comerciante del rubro, atribuyó el retroceso en las ventas de materiales de construcción a los aumentos de precios y al impacto de las lluvias en la actividad.

28/04/2026

El sector de la construcción atraviesa un momento complejo, marcado por la caída en las ventas y el aumento de costos. En diálogo con Noticiero 7, el comerciante del rubro, Cristian Abdala, confirmó que la actividad muestra un marcado retroceso en los últimos meses.

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“Sí hubo aumentos, lo que subió el combustible impacta directamente en el precio de los materiales. Estamos hablando de incrementos de entre un 5% y un 8%”, explicó.

En cuanto al nivel de ventas, señaló que la situación es preocupante: “Está todo flojo. Las lluvias de este último tiempo también influyeron mucho y se nota una gran diferencia, no repunta”.

Además, comparó el escenario actual con el del año pasado: “Estamos entre un 30% y un 40% abajo en relación al mismo período”.

El comerciante también indicó que las condiciones climáticas modificaron la demanda: “Con las lluvias, no hubo techo que aguante. Todo el mundo está con problemas de filtraciones y humedad”.

En ese sentido, detalló que los productos más solicitados actualmente son los vinculados a soluciones rápidas: “Se venden mucho las membranas y materiales para cubrir techos, es lo que más está saliendo”.

Finalmente, Abdala remarcó que el panorama general refleja una caída en la actividad del sector, atravesado tanto por factores económicos como climáticos, lo que genera incertidumbre entre los comerciantes.

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