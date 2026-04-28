Se realizó con éxito la “1° Feria de Emprendedores Cristianos” en La Banda

La iniciativa contó con apoyo municipal y convocó a expositores de distintos rubros.

28/04/2026

La Municipalidad de La Banda a través de la Oficina de Culto acompañó la realización de la “1° Feria de Emprendedores Cristianos” organizada por el Ministerio "Jesús es la Roca" perteneciente a la Asociación Evangélica "Asamblea de Dios”.

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En evento se realizó en la sede de la congregación ubicada en Av. San Martin N° 758 (casi Monteagudo) en donde emprendedores de diferentes rubros tuvieron oportunidad de exhibir y comercializar sus productos.

Asimismo, durante el encuentro se dictaron talleres de manera gratuita sobre temáticas como: carpintería, repostería y huertas familiares.

En la oportunidad, la pastora organizadora del evento, Paula Ceguil, indicó: “Desde nuestro ministerio no solo nos abocamos a predicar la palabra de Dios sino que también a organizar actividades sociales como talleres de costura, alfabetización y música, merenderos también en el interior de la provincia. Desde hace poco empezamos con el proyecto de impulsar a los emprendedores dictando capacitaciones, organizando charlas para ayudar a nuestros miembros a sobrellevar esta crisis económica que atraviesa el país”.

“Agradecemos el acompañamiento del municipio en esta actividad que nos envió a integrantes de la Guardia Urbana de Alerta Banda y su equipo de paramédicos, además de la predisposición que encontramos por parte de la Oficina de Religiones y Culto en donde siempre hay apertura al dialogo sobre nuestras propuestas”, finalizó Ceguil.

De esta manera desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa respaldando las actividades religiosas y sociales impulsadas desde los diferentes sectores de la comunidad bandeña.