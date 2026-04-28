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El municipio brinda atención veterinaria primaria en el Centro de Sanidad Animal

Además de los servicios gratuitos, organizó una jornada con vacunación, adopciones y charlas de concientización.

28/04/2026

La Municipalidad de La Banda dio a conocer los servicios gratuitos de atención veterinaria que se encuentran disponibles en el Centro de Sanidad Animal ubicado en Calle 7 y Canal del barrio Constitución.

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Al respecto, se indicó que los servicios atención médica veterinaria se realizan de lunes a viernes (días hábiles) de 7.30 a 9.30 en el Centro de Sanidad Animal del barrio Constitución.

Asimismo, se indicó que dicha atención primaria veterinaria es gratuita y consiste en curaciones, desparasitación y controles generales para perros y gatos, entre otros servicios.

De igual manera, se recuerda que la municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizará un importante encuentro para celebrar el Día del Animal el miércoles 29 a las 15 en el Paseo Trujillo, situado sobre la Av. Besares.

El encuentro comprenderá vacunaciones y desparasitación de mascotas, adopciones responsables, charlas de concientización y la entrega de turnos para castraciones.

También habrá una feria de emprendedores, juegos de entretenimiento para los más pequeños y talleres educativos para todos aquellos que quieran participar.

Estas acciones son impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani para homenajear a las mascotas como a un integrante más de las familias bandeñas en una fecha para concientizar sobre el bienestar animal, la tenencia responsable y combatir el maltrato y el abandono.

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