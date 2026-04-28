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Benjamin Netanyahu otra vez ante la Justicia por causas de corrupción

El caso se reactiva tras la negativa del presidente israelí a conceder un indulto.

28/04/2026

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu declarará en la causa en su contra por dos casos de corrupción, vinculados a beneficios y acuerdos en favor de empresarios de comunicaciones. Anteriormente, el funcionario testificó cerca de 80 veces y le quedarían hasta 8 audiencias.

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El portal de noticias israelí Ynet informó de que Herzog había suspendido el proceso de decisión sobre el indulto y de que tiene previsto contactar en los próximos días a los abogados de Netanyahu y a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para impulsar un proceso intensivo de mediación penal.

El juicio debía reanudarse ayer, pero se canceló a última hora por motivos de seguridad, según informó al tribunal el abogado de Netanyahu, Amit Hadad. A su vez, se espera que el testimonio se retome donde lo dejó durante la última audiencia, el pasado 24 de febrero.

El medio Times of Israel recordó que Netanyahu ya testificó 80 veces y concluyó su interrogatorio en el Caso 4000, relativo a acusaciones sobre su autorización sobre a la aplicación de decisiones regulatorias que beneficiaron económicamente al magnate de las telecomunicaciones Shaul Elovitch.

En paralelo, según estimaciones de la fiscalía, citadas por el diario Haaretz, a Netanyahu aún le quedan entre cuatro y ocho audiencias en el Caso 2000, vinculado a un presunto acuerdo de intercambio de favores entre él y el editor del diario Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes.

La reanudación de las audiencias se produce tras la declaración emitida el domingo por el presidente Isaac Herzog, quien rechazó, al menos por el momento, la posibilidad de concederle el indulto a Netanyahu, a pesar de la solicitud oficial del primer ministro y la fuerte presión del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras meses de conversaciones reservadas. la oposición en Israel empieza a formar una alternativa capaz de competir con Benjamín Netanyahu, el dirigente más longevo al frente del gobierno del país. En ese marco, Naftali Bennett y Yair Lapid decidieron reactivar el llamado “pacto de los hermanos”, una fórmula que ya había tenido su primera experiencia en 2021.

Aquella coalición integraba desde sectores liberales de izquierda, hasta espacios de derecha nacionalista e incluso un partido árabe. Sin embargo, el experimento terminó diluyéndose en poco más de un año, afectado por su propia frágil estructura.

Ahora, con un escenario político igual de fragmentado, Bennett —alejado de la escena pública en el último tiempo— y Lapid —referente de una oposición que pierde terreno en las encuestas— anunciaron la creación de una lista conjunta bajo el nombre “Yachad” (“Juntos”), con la mira puesta en las elecciones que deberán celebrarse antes del final de octubre.

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