El regalo de Riquelme para Neymar en la previa de San Lorenzo-Santos que sorprendió a todos

El crack brasileño se entrenó en el predio de Boca antes del duelo por Copa Sudamericana y recibió un obsequio especial. También hubo reencuentro con Ander Herrera.

Hoy 12:38

La presencia de Neymar en Argentina no pasó desapercibida y este lunes dejó una escena que rápidamente se volvió viral: Juan Román Riquelme le envió un regalo especial al brasileño durante la práctica de Santos en el predio de Boca Juniors, en la previa del duelo ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

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Aunque el presidente xeneize se encuentra en Belo Horizonte acompañando al plantel para el partido frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores, no quiso dejar pasar la visita del crack brasileño y tuvo un gesto que generó repercusión.

Román le hizo llegar a Neymar dos camisetas de Boca: una personalizada con el nombre del brasileño y otra con el apellido Riquelme, en una clara muestra de admiración y respeto entre dos ídolos sudamericanos.

El exjugador del Barcelona, PSG y actual figura del Santos recibió el obsequio con sorpresa y entusiasmo, en una jornada cargada de nombres pesados y mucha nostalgia futbolera.

Reencuentro con Ander Herrera

La práctica también dejó otro momento especial con el reencuentro entre Neymar y Ander Herrera, quienes compartieron plantel en el Paris Saint-Germain.

El actual futbolista de Boca se acercó a saludar al brasileño y ambos protagonizaron un cálido abrazo, además de intercambiar camisetas, sumando otro capítulo a una jornada marcada por los gestos de camaradería y las grandes figuras.

Neymar, la gran atracción ante San Lorenzo

El delantero brasileño será la principal atracción este martes cuando San Lorenzo reciba a Santos desde las 19:00 en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo de Gustavo Álvarez llega como líder de su zona y buscará un triunfo clave para acercarse a la clasificación a octavos de final.

Del otro lado estará un Santos necesitado, que llega último en el grupo y obligado a sumar para no comprometer seriamente sus chances de avanzar.

Con Neymar como bandera, el Peixe intentará dar el golpe en el Nuevo Gasómetro, aunque antes ya dejó una imagen que dio de qué hablar en el mundo Boca.