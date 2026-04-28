La Municipalidad de La Banda confirmó la adhesión al bono por el Día del Trabajador

Será abonado el 30 de abril y se suma al pago de sueldos ya depositados en abril.

Hoy 11:07

La Municipalidad de La Banda informó que en el día de la fecha se dispuso la adhesión al bono por el “Día del Trabajador” anunciado por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.

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El anuncio fue realizado junto al secretario de Economía, el contador Javier Salomón, quien destacó que esta medida es posible gracias a una administración ordenada y financieramente responsable, sostenida desde el área económica del municipio.

"En el día de la fecha se han depositado los haberes correspondientes al mes de abril a la totalidad de la planta municipal", remarcó el Secretario Salomón y agregó: "Nos adherimos al bono del Día del Trabajador para el día 30 de abril, a lo dispuesto por el gobierno de la provincia. Asimismo, el día 29 de abril se va a hacer efectivo el pago a los programas sociales y las locaciones de servicios, como también se está evaluando y trabajando para adherirnos al bono aguinaldo, en los meses de junio y julio.

Tengamos en cuenta que estamos en un contexto económico y financiero nacional complejo que a la provincia y a los municipios por decantación nos afecta. Aun así ante esta adversidad estamos trabajando de una manera ordenada, con un equilibrio presupuestario que nos permite a la municipalidad y al intendente Roger Nediani tomar estas decisiones", puntualizó.

En este sentido, se remarcó el acompañamiento de la gestión encabezada por el intendente Roger Elías Nediani, que permite no solo adherir a las políticas provinciales, sino también reforzarlas con recursos propios en beneficio de los trabajadores.

Asimismo, se subrayó que esta decisión representa un importante impacto positivo en el bolsillo de los empleados municipales, especialmente en una fecha significativa como el “Día del Trabajador”.