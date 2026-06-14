Un tucumano se vuelve viral tras entrevista en Miami

Un video de una entrevista a un tucumano en Miami ha capturado la atención mundial en las redes sociales.

Hoy 06:23

En las últimas horas, un video viral ha tomado protagonismo en las plataformas digitales, mostrando una entrevista realizada por el periodista Damián Iribarren.

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El clip, que ha sido ampliamente comentado, presenta a un hombre que responde a la pregunta sobre su nacionalidad mientras se encuentra parado frente a un Tesla ploteado.

La respuesta del hombre, que se identifica como tucumano, ha sorprendido a los espectadores y ha generado una ola de reacciones en línea.

Este tipo de contenido divertido resuena con el público, lo que ha contribuido a su rápida difusión y popularidad.

La entrevista destaca no solo por su contenido humorístico, sino también por el carisma del entrevistado, que ha cautivado a los usuarios de redes sociales.

El fenómeno de la viralidad demuestra cómo un simple momento puede trascender fronteras y conectar a personas de diferentes culturas.