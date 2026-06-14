“Era una actriz maravillosa”: Mirtha Legrand recordó a María Rosa Fugazot

La diva de la TV abrió su programa del sábado con un sentido recuerdo para María Rosa Fugazot, quien murió esta semana a los 83 años y dejó un enorme vacío en el mundo del espectáculo.

Hoy 06:06

Mirtha Legrand decidió tomarse unos minutos para recordar a María Rosa Fugazot, figura histórica del espectáculo argentino que falleció el 7 de junio a los 83 años y cuya partida generó una profunda conmoción entre colegas y admiradores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece) estuvo marcada por un intenso debate sobre la economía y la política nacional, con invitados de peso como Elisa "Lilita" Carrió, Ernesto Tenembaum, Nacho Otero y Fausto Spotorno, los primeros minutos del programa estuvieron atravesados por la emoción. Antes de adentrarse en los temas de actualidad, La Chiqui protagonizó un sentido momento que le puso un tono especial a la noche.

“Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana… ”, expresó la conductora, mientras enviaba un beso al cielo. Acto seguido, la producción compartió un compilado con distintas participaciones de la actriz en el ciclo, evocando algunos de los momentos que compartió junto a la conductora a lo largo de los años.

Conmovida por el recuerdo, la diva continuó dedicándole unas sentidas palabras a quien consideraba una querida colega. “Que en paz descanse, era una actriz maravillosa, se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo, que en paz descanses María Rosa, yo soy Rosa María… al revés ”, comentó, visiblemente emocionada.

El tributo se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la noche y sirvió para destacar el enorme legado artístico que dejó Fugazot, una intérprete de extensa trayectoria que brilló durante décadas en los escenarios, la televisión y el cine argentino.