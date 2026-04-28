Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en un serio revés al cartel petrolero

Anunció su salida de la OPEP y la OPEP+, asestando un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo y a su líder de facto, Arabia Saudita. Será a partir del 1 de mayo como parte de una reorganización estratégica tras la guerra con Irán.

Hoy 11:08

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes su salida de la OPEP y la OPEP+, asestando un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo y a su líder de facto, Arabia Saudita, en un momento en que la guerra con Irán ha provocado una crisis energética histórica y ha desestabilizado la economía mundial.

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Los Emiratos Árabes Unidos han decidido abandonar el grupo de productores de petróleo tras seis décadas, como parte de una reorganización estratégica tras la guerra con Irán, según la agencia estatal de noticias WAM.

La salida de los EAU el 1 de mayo les permitirá satisfacer la cambiante demanda, indicó la agencia, añadiendo que el país incrementará gradualmente su producción.

¿Qué es la OPEP y cuál es la importancia de los EAU?

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una entidad intergubernamental creada en 1960 con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros, buscando asegurar la estabilidad de los precios en los mercados internacionales y un suministro eficiente para las naciones consumidoras.

La OPEP+ es una alianza más amplia establecida en 2016 que integra a los trece miembros tradicionales del bloque con otros diez países productores externos, entre los que destaca Rusia.

Los Emiratos Árabes Unidos han desempeñado un papel fundamental como el tercer mayor productor de la organización, solo por detrás de Arabia Saudita e Irak.

Su importancia radica no solo en su capacidad de producción, que supera los tres millones de barriles diarios, sino también en su infraestructura de vanguardia y su ubicación estratégica fuera del estrecho de Ormuz, lo que le otorga una ventaja logística crucial en tiempos de conflicto regional.

La salida de un miembro con tal peso financiero y operativo debilita la cohesión interna del cártel y marca un cambio de paradigma en la estrategia del país, que parece priorizar ahora la monetización acelerada de sus vastas reservas y una mayor autonomía para navegar las transformaciones del mercado energético tras la inestabilidad generada por la guerra con Irán.

Enfrentamiento con Arabia Saudita

El deseo de los Emiratos Árabes Unidos de desplegar nueva capacidad de producción lo ha llevado a enfrentamientos con su rival regional, Arabia Saudita, en reuniones de la OPEP en los últimos años.

Asimismo, han estallado tensiones de forma intermitente mientras ambos compiten por influencia regional. A comienzos de este año, Arabia Saudita buscó frenar la creciente influencia emiratí, en un contexto en el que ambos países respaldaban a facciones opuestas en la guerra en Yemen.

Las discrepancias sobre cuestiones petroleras han llevado anteriormente a Abu Dabi al borde de abandonar la OPEP, aunque nunca concretó esa decisión.