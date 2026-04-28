Mauricio Macri se mostró optimista por el futuro político: “El populismo se está acabando”

El expresidente participó de la cena anual de la Fundación Libertad, donde analizó el panorama político de América Latina y defendió las ideas de la libertad.

Hoy 11:08

El expresidente Mauricio Macri fue uno de los principales protagonistas de la cena anual de la Fundación Libertad, donde dejó fuertes definiciones sobre el presente político de Argentina y América Latina.

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Durante una charla junto a Álvaro Vargas Llosa, Macri aseguró que percibe un cambio de época y afirmó: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”.

El exmandatario sostuvo que cada vez más personas comprenden la importancia de la meritocracia, el esfuerzo personal y la libertad económica. “Hay muchísima más gente que entiende la importancia de la meritocracia, del libre emprender, cosas que antes estaban tapadas”, expresó durante el encuentro.

En ese sentido, vinculó ese proceso con la situación actual de Argentina y consideró que las ideas de la libertad están ganando espacio y abriendo nuevas oportunidades.

“Estas ideas que hoy imperan en la Argentina conducen a la felicidad”, remarcó, al asociarlas con la seguridad jurídica, la reducción de regulaciones y la mejora de la infraestructura.

Macri también se refirió a la situación de Venezuela y planteó que el proceso político que atraviesa ese país “no es un punto de llegada, sino de partida”. Según explicó, es necesario sostener la presión internacional y establecer un calendario electoral que permita restituir la normalidad institucional.

“No está imperando un sistema democrático”, señaló al hablar sobre el gobierno venezolano, y sostuvo que la solución requiere pasos concretos y una transición real.

Durante la velada se proyectó además un mensaje grabado de María Corina Machado, referente de la oposición venezolana, quien reclamó avances en la democratización y la recuperación de los derechos políticos.

Macri destacó especialmente su figura y la definió como un ejemplo de coherencia y perseverancia. Además, recordó la persecución política que sufrió durante años y elogió su fortaleza para sostener su rol opositor.

También valoró el respaldo internacional que recibió la dirigente y mencionó su visita a la Casa Blanca para agradecer el apoyo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para Macri, América Latina sigue siendo “una región de paz” con grandes oportunidades de crecimiento, incluso en medio de la tensión global.

“La confianza se genera a través de la perseverancia con leyes inteligentes y modernas”, afirmó, y aseguró que la región puede aprovechar este nuevo escenario internacional si logra consolidar instituciones sólidas.

Sobre el cierre, insistió en que los cambios políticos no son inmediatos, pero sí posibles. “Son procesos de acumulación lentos, pero hay oportunidades para la región”, concluyó.