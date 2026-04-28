Central Córdoba informó cómo será la venta de entradas para el partido con Boca y confirmó el precio para los neutrales

El Ferro recibirá al Xeneize el sábado en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por la pendiente novena fecha del Torneo Apertura.

Hoy 11:04

Central Córdoba informó oficialmente cómo será la venta de entradas para el esperado partido frente a Boca Juniors, que se disputará este sábado 2 de mayo desde las 16:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la novena fecha pendiente del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El encuentro genera una enorme expectativa entre los hinchas ferroviarios y también entre los simpatizantes neutrales, por lo que el club ya puso en marcha el sistema de venta tanto online como presencial.

Cómo será la venta de entradas

Venta online

La venta ya se encuentra habilitada desde este martes y se realiza a través del sitio oficial del club: www.cacentralcordoba.com

Venta presencial – Ferromanía

Disponible para socios y no socios en los siguientes días y horarios:

Martes: de 13 a 21 hs

de 13 a 21 hs Miércoles: de 9 a 21 hs

de 9 a 21 hs Jueves: de 9 a 21 hs

de 9 a 21 hs Sábado: de 9 a 14 hs

Público neutral: dónde estará y cuánto cuesta

El club confirmó que el público neutral ocupará la Platea Este del estadio y que la venta será exclusivamente online a través de la página oficial.

El valor de la entrada para neutrales será de:

Precio único: $60.000

Se trata de uno de los sectores más demandados para este tipo de encuentros, especialmente por la presencia de hinchas de Boca que buscarán estar presentes en Santiago del Estero.

Información importante para socios

Desde la institución también aclararon cómo será el acceso para los socios:

Los socios con cuota de abril abonada ingresan sin cargo a Popular Sur y Popular Norte

a y Quienes deseen ingresar a Platea Oeste deberán pagar un bono de platea

deberán pagar un bono de platea La venta para socios será exclusivamente para Platea Oeste

La Platea Este estará destinada únicamente al público neutral

Valores de entradas

Socios

Platea Oeste

Mayores (+12 años): $10.000

Menores (7 a 11 años): $5.000

No socios

Populares

Mayores (+12 años): $40.000

Menores: $10.000

Jubilados (+65 años): $20.000

Platea Oeste

Alta mayores: $55.000

Alta menores: $25.000

Baja mayores: $60.000

Baja menores: $30.000

Con Boca como rival y el Único Madre de Ciudades como escenario, todo indica que habrá un marco imponente para uno de los partidos más atractivos de la fecha.