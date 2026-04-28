Tras la polémica con Sturzenegger, el Servicio Meteorológico hará un paro este jueves 30

ATE anunció una medida de fuerza de 24 horas en rechazo a los recortes y posibles despidos en el organismo. Aunque el servicio aeronáutico es esencial, advierten que podría haber demoras y complicaciones en los vuelos.

Hoy 10:18

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 30 de abril, en rechazo a los recortes impulsados por el Gobierno nacional y tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el funcionamiento del organismo.

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La medida de fuerza encendió la preocupación sobre una posible afectación en los vuelos, ya que la provisión de información meteorológica resulta clave para la seguridad y la programación de las operaciones aéreas.

Desde ATE denunciaron que el Ejecutivo busca despedir a 240 trabajadores del organismo, de los cuales 130 cumplen funciones en estaciones meteorológicas de todo el país y otros 110 en la sede central. Según el gremio, esto representa una reducción del 30% del personal civil.

Por ese motivo, el sindicato dispuso una huelga de 24 horas para este jueves. Sin embargo, aclararon que el servicio meteorológico aplicado a la aviación fue declarado esencial, por lo que la interrupción no podrá ser total y deberán garantizarse guardias mínimas para sostener la actividad vinculada a la navegación aérea.

La polémica se profundizó luego de que Sturzenegger publicara en su cuenta de X una serie de críticas al funcionamiento del organismo. “El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país y unas 1.000 personas, de las cuales 20 son meteorólogos”, escribió el funcionario, al cuestionar la cantidad de personal de apoyo.

Además, sostuvo que el organismo podría modernizarse drásticamente con mejor tecnología y una planta reducida a unas 150 personas, manteniendo incluso mejores resultados.

Las declaraciones fueron rápidamente rechazadas por trabajadores, especialistas y meteorólogos del organismo.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, respondió con dureza y acusó al ministro de “mentir descaradamente” para justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico.

“Las cesantías no solo dejarán a cientos de familias en la calle, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial y la producción agropecuaria”, afirmó.

También aseguró que no existen 100 estaciones meteorológicas sino 120, aunque señaló que cinco ya fueron cerradas durante esta gestión.

Según Aguiar, la falta de inversión provocó que más de la mitad de las estaciones ya no realicen observaciones nocturnas, dejando una franja crítica de entre 9 y 12 horas sin cobertura.

Además, cuestionó la visión del ministro sobre la estructura del organismo y explicó que el SMN no solo depende de meteorólogos, sino también de observadores, técnicos en instrumental, especialistas en informática y procesamiento de datos, entre otros profesionales.

En paralelo, el Gobierno habilitó mediante el Decreto 274/2026 que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pueda contratar por cuenta propia o a través de terceros el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), incluso con proveedores nacionales o internacionales.

Actualmente, ese servicio lo presta el SMN, aunque con la nueva normativa EANA podrá buscar alternativas para garantizar la continuidad operativa.

Desde la Secretaría de Transporte aclararon que el Servicio Meteorológico Nacional continuará brindando esa prestación durante al menos 180 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

Por eso, aunque el paro podría generar demoras o complicaciones puntuales, no se espera una paralización total de los vuelos, ya que la normativa vigente obliga a garantizar la continuidad de los servicios esenciales vinculados a la aviación.