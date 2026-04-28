Añatuya: un derrumbe dejó a una familia a la intemperie y se activó un operativo de asistencia

El colapso del techo de la vivienda de la familia Moya movilizó a las autoridades municipales y provinciales. Tras gestiones urgentes, se entregó ayuda directa para paliar la crítica situación habitacional.

28/04/2026

La familia de Silvia Moya, residente del barrio Colonia Osvaldo, vivió una verdadera pesadilla luego de que de manera imprevista, la estructura del techo de su vivienda cedió, provocando un derrumbe que, afortunadamente, no terminó en tragedia física, pero dejó a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

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Ante la gravedad del siniestro, personal de la Oficina de Acción Social de la Municipalidad intervino de forma inmediata para relevar los daños. La magnitud del colapso requirió la articulación directa con organismos de mayor alcance, derivando en una gestión urgente ante la Dirección de Defensa Civil de la Provincia.

Este martes, se concretó la entrega de los recursos gestionados. El operativo de asistencia técnica y material busca brindar una solución paliativa para que la familia pueda comenzar la reconstrucción de su hogar y resguardarse de las inclemencias climáticas.

"La prioridad es que ninguna familia se sienta sola ante un desastre de esta naturaleza. Trabajamos a contrarreloj para que la ayuda llegue cuando más se necesita", señalaron fuentes municipales durante la entrega.

Desde el área de Acción Social confirmaron que continuarán acompañando a Silvia Moya en el proceso de recuperación, mientras se mantienen alerta ante situaciones similares en los barrios periféricos.

Cabe destacar que la asistencia entregada forma parte de un programa de emergencia que se activa ante catástrofes climáticas o fallas estructurales graves que pongan en riesgo la vida de los vecinos.