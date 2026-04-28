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Rosario Central consiguió un triunfazo en Venezuela y lidera su grupo en la Copa Libertadores

El Canalla se impuso por 3-0 ante Universidad Central para treparse a la cima de su zona.

28/04/2026

Rosario Central consiguió este martes una victoria clave en la Copa Libertadores 2026 al imponerse por 3 a 0 ante Universidad Central de Venezuela en Caracas, por la tercera fecha del Grupo H, y se subió a la cima de la zona por diferencia de gol.

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El equipo de Jorge Almirón mostró autoridad fuera de casa y se llevó tres puntos de enorme valor gracias a los goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María —de penal y con su primer tanto en esta edición del certamen— y Enzo Copetti, que liquidó la historia sobre el final. 

Con este triunfo, el Canalla llegó a siete puntos, la misma cantidad que Independiente del Valle, pero con mejor diferencia de gol, lo que le permite mirar a todos desde arriba en una zona que empieza a perfilarse. 

Ovando abrió el camino

Rosario Central tuvo que trabajar para destrabar el partido, pero encontró la ventaja a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Jaminton Campaz ejecutó un córner preciso y Ignacio Ovando apareció para anticipar en el área y marcar el 1-0.

Ese gol le dio tranquilidad al equipo rosarino, que hasta ese momento había tenido algunas dificultades para hacer pie en el partido y encontrar fluidez en ataque.

Di María apareció con su primer gol

En el complemento llegó el momento esperado para los hinchas canallas: Ángel Di María convirtió su primer gol en esta edición de la Libertadores.

Fue a los ocho minutos del segundo tiempo, desde el punto penal, con la jerarquía habitual de Fideo para ampliar la ventaja y empezar a encaminar definitivamente el triunfo en suelo venezolano. 

El campeón del mundo volvió a ser determinante y ratificó su peso específico en un equipo que empieza a consolidarse en el plano internacional.

Copetti lo liquidó

Cuando el partido llegaba a su final, apareció Enzo Copetti para cerrar la goleada.

En tiempo de descuento, el delantero aprovechó un gran pase filtrado y definió con calidad para sellar el 3-0 definitivo, desatando el festejo auriazul en Caracas. 

Un paso gigante hacia octavos

Con este resultado, Rosario Central regresa a Argentina con una victoria que vale mucho más que tres puntos: quedó como líder, reafirmó su crecimiento futbolístico y dio un paso importante rumbo a los octavos de final.

Ahora, el próximo desafío por Libertadores será como local frente a Libertad, en un partido que puede empezar a definir seriamente el futuro del grupo.

 
TEMAS Ángel Di María Club Atlético Rosario Central Copa Libertadores

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