Boca y una noche para el olvido en Brasil: cayó ante Cruzeiro y llega golpeado al choque ante Central Córdoba

El Xeneize, que jugó gran partido del partido con uno menos por la expulsión de Bareiro, perdió por 1-0 en Belo Horizonte con un final escandaloso. El sábado visitará al Ferroviario por el Torneo Apertura.

Hoy 23:57

Después de una racha de 14 partidos sin conocer la derrota, Boca Juniors tropezó en un momento clave y cayó 1 a 0 frente a Cruzeiro en Belo Horizonte, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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El equipo de Claudio Úbeda pagó caro la expulsión de Adam Bareiro sobre el final del primer tiempo y terminó cediendo ante un rival que, sin brillar, aprovechó su momento para quedarse con tres puntos importantes.

Un partido áspero desde el inicio

Desde el arranque en el estadio Mineirao, el encuentro se jugó con mucha fricción, pierna fuerte y numerosas infracciones de ambos lados.

El trámite fue tenso, disputado y con escaso margen para el juego asociado, en un contexto donde Boca intentó sostener el orden, pero terminó condicionado por una jugada que cambió por completo el desarrollo.

Sobre el cierre de la primera mitad, Adam Bareiro vio la tarjeta roja tras recibir su segunda amarilla en una acción considerada totalmente evitable, dejando al Xeneize con diez hombres para todo el complemento.

La expulsión obligó a replantear el partido y terminó siendo el punto de quiebre de la noche.

Úbeda cambió y Boca se metió demasiado atrás

Ya en el segundo tiempo y con inferioridad numérica, Claudio Úbeda decidió mover el banco y modificó la estructura del equipo.

Salieron Tomás Aranda y Miguel Merentiel, e ingresaron Exequiel Zeballos y Nicolás Figal, apostando a una línea de cinco defensores para resistir el resultado.

Sin embargo, ese intento de sostener el empate terminó perjudicando a Boca, que se replegó demasiado y perdió presencia ofensiva, cediendo por completo la iniciativa al conjunto brasileño.

Gol sobre el final y golpe duro

Cuando parecía que el empate podía sostenerse, llegó el golpe definitivo.

A los 38 minutos del segundo tiempo, Neyser Villarreal apareció prácticamente debajo del arco para empujar la pelota y marcar el 1-0 que desató el festejo de Cruzeiro.

Hasta ese momento, el equipo brasileño no había generado demasiado peligro, pero fue contundente en el momento justo y terminó castigando la resistencia xeneize.

Lo que viene para Boca

Con esta derrota, Boca se mantiene con seis puntos en el grupo y ahora deberá afrontar una visita exigente a Ecuador para enfrentar a Barcelona de Guayaquil, que todavía no suma unidades.

Por su parte, Cruzeiro también llegó a seis puntos y en la próxima fecha visitará a Universidad Católica de Chile, que aparece tercero con tres.

Antes de volver a pensar en la Libertadores, el Xeneize tendrá otro compromiso importante: este sábado visitará a Central Córdoba por la novena y última fecha del Torneo Apertura, con la necesidad de recuperar rápidamente la sonrisa.