Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar en la Copa Sudamericana

El Guapo lo ganaba por Bogarín y lo sostenía Espínola al atajar un penal, pero en el descuento Loyola puso el 1-1 definitivo en la cancha de Banfield. El equipo argentino suma tres empates seguidos.

28/04/2026

Barracas Central dejó escapar una gran oportunidad este martes al empatar 1 a 1 frente a Audax Italiano por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, en un partido que parecía tener controlado pero que terminó complicándose en el cierre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo de Rubén Darío Insua consiguió ponerse en ventaja antes del descanso y tuvo incluso la chance de sostener el resultado gracias a una gran atajada de su arquero, pero la visita reaccionó en el final y se llevó un punto importante del estadio Florencio Sola, donde el Guapo hace de local.

Con este resultado, Barracas suma su tercer empate en tres presentaciones y sigue sin poder ganar en su debut absoluto en torneos internacionales.

El Guapo logró destrabar un partido cerrado en el tramo final del primer tiempo gracias a Rodrigo Bogarín, que apareció en el momento justo para marcar el 1 a 0 y darle tranquilidad al equipo antes del entretiempo.

Hasta ese momento, el encuentro había sido parejo y con pocas situaciones claras, pero Barracas supo aprovechar su oportunidad y parecía encaminar una victoria importante pensando en la pelea por la clasificación.

En el complemento, Audax Italiano salió decidido a buscar el empate y tuvo una oportunidad inmejorable desde los doce pasos.

El árbitro sancionó penal para el conjunto chileno y Rodrigo Cabral se hizo cargo de la ejecución, pero apareció la figura de Juan Espínola, que adivinó la intención y sostuvo la ventaja con una gran atajada.

El arquero paraguayo se convirtió en uno de los puntos altos del equipo y parecía encaminar a Barracas hacia su primera victoria continental.

Golazo y empate sobre la hora

Sin embargo, cuando el partido se terminaba y todo indicaba que los tres puntos quedaban en casa, llegó el golpe inesperado.

Favian Loyola sacó un verdadero golazo sobre el final y selló el 1 a 1 definitivo, dejando sin festejo al conjunto argentino y dándole a Audax un empate valioso en Buenos Aires.

El tanto cayó como un balde de agua fría para Barracas, que sintió el desgaste y no logró cerrar el partido a tiempo.

Un grupo que sigue abierto

Con este empate, el Grupo G continúa muy parejo y sin un dominador claro.

Barracas suma tres unidades producto de tres igualdades consecutivas y deberá empezar a ganar si quiere sostener sus aspiraciones de clasificación a la próxima fase.

El Guapo mostró competitividad ante rivales de experiencia internacional, pero todavía le falta dar ese paso decisivo para transformar los buenos momentos en triunfos.