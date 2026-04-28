Por el Día del Animal celebrarán los Premios Bichos con una jornada abierta en el Parque del Encuentro

El evento se realizará este 29 de abril desde el mediodía y combinará actividades culturales, concientización y reconocimientos a quienes trabajan por el bienestar animal.

28/04/2026

En el marco del Día del Animal, este 29 de abril se desarrollará en Santiago del Estero una jornada especial con una nueva edición de los Premios Bichos, que tendrá lugar en el Parque del Encuentro a partir de las 12 horas.

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La propuesta, organizada por la Asociación Protectora de Animales Bichos, está pensada como un espacio abierto a toda la comunidad y busca combinar actividades educativas, culturales y de concientización sobre el cuidado y la protección de los animales.

Según indicaron desde la organización, el objetivo principal es no solo conmemorar la fecha, sino también fomentar el compromiso social y generar un punto de encuentro entre vecinos, organizaciones y actores vinculados a la defensa de los derechos de los animales.

En ese marco, los Premios Bichos se han consolidado como un reconocimiento a la labor de rescatistas, voluntarios e instituciones que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de distintas especies, promoviendo valores como la adopción responsable y la convivencia respetuosa.

La jornada se perfila como una oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y fortalecer el vínculo entre la comunidad y las iniciativas de protección animal en la provincia.