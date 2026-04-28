“Aprovechó el momento”: Marta Fort apuntó con dureza contra Virginia Gallardo

Marta Fort habló sobre su actual vínculo con Virginia Gallardo y fue tajante al asegurar que no quiere tener relación con la ex pareja de Ricardo Fort. Además, la acusó de haber utilizado la imagen de su padre para crecer políticamente.

28/04/2026

En una entrevista con La mañana con Moria (eltrece), Marta Fort fue contundente en contra de la actual diputada nacional Virginia Gallardo, quien fue en el pasado pareja de Ricardo Fort.

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La influencer dejó en claro que no tiene ningún tipo de vínculo actual cercano con Virginia Gallardo y, además, remarcó que no desea tener contacto alguno con la expanelista de televisión.

Durante la charla con el programa de Moria Casán, Marta Fort habló sobre la actualidad de su lazo con Gallardo. “Tus comentarios fueron bastante fuertes, con que no la apoyabas tanto”, comentó el periodista.

“Es momento de soltar, en el sentido de que ella no me debe nada a mí y no le debo nada a ella. Fue una de las exparejas de mi viejo y no tiene por qué tener relación conmigo como yo no tengo por qué tener relación con ella”, sentenció sin ningún tipo de filtro.

El cronista del programa de Moria buscó saber si Marta Fort algún día se volvería a sentar a tomar un café con Gallardo y la respuesta fue letal.

“¿Por qué ella tiene que tener relación conmigo? En tal caso, en su momento, la tuvo con mi viejo. Hoy por hoy no tenemos relación y está todo bien", manifestó, quitándole peso a la visible diferencia que maneja con la actriz devenida en política.

Sorprendido, el movilero trató de obtener más datos sobre lo que ocurrió entre ellas. “¿Pasó algo malo o o fue la vida misma que la llevó para tomar distintos caminos?“, preguntó. ”Fue quizás una confusión que se dio en su momento, no directamente para con nosotros, pero sí hubo momentos incómodos", reconoció la influencer.

La mediática, al parecer, está bastante ofuscada con Gallardo por la forma en la que empezó a construir una carrera política a partir de aprovechar su fama debido a la ligazón con su padre, el empresario Ricardo Fort.

“¿Sentiste que había utilizado la imagen de tu papá políticamente como para salir favorecida?“, preguntó el movilero de Moria Casán para tratar de indagar más en el tema. ”Sí, pero eso es obvio. Aprovechó el momento. No estoy diciendo que ella es política por la foto de mi viejo, pero ella aprovechó el momento. Sabía que picaba y nos conocemos todos; sabemos lo que vende y cómo vender", cerró, con contundencia.