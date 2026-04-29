Léa Seydoux brilla en “El amigo silencioso”, la nueva apuesta de Ildikó Enyedi

La actriz francesa encabeza una de las películas más aclamadas del año, con elogios unánimes de la crítica y una calificación perfecta en plataformas especializadas tras su paso por el Festival de Venecia.

Hoy 07:31

La actriz francesa Léa Seydoux vuelve a posicionarse en el centro de la escena internacional con su protagónico en El amigo silencioso (Silent Friend), la más reciente película de la directora húngara Ildikó Enyedi. El film, que también cuenta con la participación de Tony Leung Chiu-wai, viene cosechando elogios generalizados desde su presentación en festivales.

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Desde su estreno en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el Premio FIPRESCI, la película ha logrado una recepción excepcional. Actualmente mantiene una calificación perfecta del 100% en el sitio Rotten Tomatoes, basada en más de una veintena de reseñas especializadas.

En este nuevo trabajo, Seydoux despliega una actuación contenida, precisa y profundamente expresiva, que ha sido señalada como uno de los grandes pilares del film. Su interpretación se integra a una propuesta narrativa poco convencional, que apuesta por una mirada poética y reflexiva.

La historia gira en torno a un árbol ginkgo y se desarrolla en tres períodos diferentes —1908, 1972 y 2020— en la ciudad alemana de Marburg. A través de estas líneas temporales, la película construye un relato que conecta la naturaleza con la experiencia humana. Uno de los aspectos más valorados es su tratamiento visual diferenciado, ya que cada época fue filmada con un estilo propio.

Las críticas han sido contundentes. Medios especializados destacaron la originalidad de la propuesta y la capacidad de Enyedi para ofrecer una experiencia cinematográfica distinta. En ese marco, el trabajo de Seydoux sobresale por su sutileza interpretativa y profundidad emocional, reafirmando su lugar como una de las actrices más versátiles del cine contemporáneo.

No obstante, algunos análisis advierten que el ritmo pausado del film —de 147 minutos— y su enfoque introspectivo pueden representar un desafío para quienes prefieren relatos más tradicionales.

El amigo silencioso tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos el próximo 8 de mayo, mientras continúa consolidándose como una de las propuestas más singulares y comentadas del circuito internacional.