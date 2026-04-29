Lisa Kudrow reveló las "cosas hirientes" que ocurrían detrás de cámaras en Friends

Lisa Kudrow, la actriz que dio vida al personaje de Phoebe Buffay en Friends, volvió a ser noticia después de criticar duramente al equipo de guionistas de la serie.

Hoy 07:30

Lisa Kudrow, la actriz que dio vida al personaje de Phoebe Buffay en Friends, volvió a ser noticia después de criticar duramente al equipo de guionistas de la serie. La intérprete estadounidense declaró que el clima en el rodaje podía ser "brutal" y que ocurrían "cosas hirientes" detrás de cámaras.

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Fantasías sexuales y maltrato en el set

Así lo declaró Kudrow en una nueva entrevista con el diario británico The Times, donde sostuvo que los escritores ("en su mayoría hombres") maltrataban al elenco cuando alguno olvidaba o se equivocaba una línea de diálogo, y esto pasaba frente a una audiencia en vivo de 400 personas.

Kudrow también reveló que en la sala de guionistas "los chicos se quedaban hasta tarde discutiendo sus fantasías sexuales sobre Jennifer Aniston y Courteney Cox", calificando el hecho como "intenso".

Aún así, la actriz explicó que entendía la presión con la que trabajaban los guionistas. "Estaban despiertos hasta las 3 de la madrugada intentando escribir el programa, así que mi actitud era: 'Di lo que quieras sobre mí a mis espaldas, porque así no importa'".

En 1999, Amaani Lyle, asistente del equipo de guionistas cuya tarea era transcribir las sesiones de trabajo, presentó una demanda por acoso sexual. Lyle declaró haber quedado "conmocionada" al escuchar a los guionistas de la serie hablar de mantener relaciones sexuales con Aniston y Cox, además de describir actos de masturbación y sexo oral, como bien mencionó Kudrow.

Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de Lyle, al determinar que ese tipo de conductas "formaba parte necesaria del ambiente de trabajo", según consignó la revista Variety. Hasta el momento, ni los guionistas involucrados ni la cadena NBC emitieron algún tipo de declaración en respuesta a las acusaciones de la actriz.