Clima soleado y temperaturas agradables en Añatuya: pronóstico para hoy Miércoles 29 de abril de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un clima soleado y temperaturas agradables. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta soleado en esta jornada de Miércoles 29 de abril de 2026, lo que promete un día placentero para los añatuyenses. Con una temperatura actual de 8.7 °C, la sensación térmica se ubica en 7.3 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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La humedad relativa se encuentra en un 81%, lo que puede hacer que algunos se sientan un poco más frescos a esta hora de la mañana. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21.5 °C más tarde en el día, brindando un clima bastante agradable.

Para el día de mañana, Jueves 30 de abril, el pronóstico indica que el sol seguirá brillando en Añatuya con una temperatura mínima de 11.5 °C y una máxima de 23.4 °C. Esto significa que los añatuyenses podrán seguir disfrutando del clima cálido y soleado.

No obstante, el Viernes 1 de mayo se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con la llegada de lluvias moderadas a intervalos. La temperatura mínima se elevará a 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 26 °C, lo que marcará un contraste significativo con los días soleados anteriores.

En resumen, hoy los añatuyenses podrán disfrutar de un clima soleado con temperaturas que oscilarán entre los 8.5 °C y 21.5 °C. Para mañana, se espera un día similar, pero con el pronóstico de lluvias moderadas para el viernes, así que es recomendable estar preparados.