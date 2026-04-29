Soleado y templado: el clima de La Banda para hoy Miércoles 29 de abril de 2026

Los bandeños pueden esperar un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un leve aumento en el calor para los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima soleado y fresco, con una temperatura actual de 9.3 °C y una sensación térmica de 8.7 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, y el viento sopla a 5.8 km/h desde el este-noreste.

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La jornada promete ser cálida y agradable, con un rango de temperaturas que oscilará entre los 8.9 °C de mínima y los 21.6 °C de máxima. Se espera que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día propicio para actividades al aire libre.

Para mañana, los bandeños podrán disfrutar de otro día soleado, con mínimas de 12.3 °C y máximas que alcanzarán los 24.9 °C. Este aumento en la temperatura permitirá que la sensación de calor se haga más presente durante las horas centrales del día.

El viernes, el clima cambiará ligeramente, ya que se anticipa un día nublado, con mínimas de 16 °C y máximas de 26.7 °C. A pesar de la nubosidad, las temperaturas seguirán siendo agradables.

En resumen, La Banda continuará disfrutando de un clima variado y ameno en los próximos días. Hoy, se prevé una jornada soleada con temperaturas que van de 8.9 °C a 21.6 °C, mientras que mañana se espera un ligero aumento con máximas de 24.9 °C.