La Paraguay de Alfaro va por la recuperación ante Turquía

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
México 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 6
Qatar 0
FINALIZADO
16:00 Grupo D
Estados Unidos -
Australia -
19 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Marruecos -
19 / 06 / 2026
21:30 Grupo C
Brasil -
Haití -
19 / 06 / 2026
00:00 Grupo D
Turquía -
Paraguay -
20 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

La Paraguay de Alfaro va por la recuperación ante Turquía

Ambos seleccionados llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final. El encuentro se disputará este sábado desde las 00.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 07:05

Turquía y Paraguay protagonizarán un duelo decisivo este sábado a partir de las 00.00, cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Después de comenzar la Copa del Mundo con una derrota, los dos equipos saben que una nueva caída los dejaría al borde de la eliminación.

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El seleccionado dirigido por Vincenzo Montella sufrió un inesperado traspié en su estreno al caer 2-0 frente a Australia. Pese a llegar como favorito, el conjunto turco no logró imponer condiciones y ahora está obligado a sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por la clasificación.

Por el lado de Paraguay, el debut tampoco fue el esperado. El equipo conducido por Gustavo Alfaro fue ampliamente superado por Estados Unidos, que se impuso 4-1 en un partido donde la Albirroja nunca logró meterse en juego. Con ese panorama, el entrenador analiza introducir algunas modificaciones en busca de una reacción.

La probable formación de Turquía sería con Uğurcan Çakır; Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek; Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik; Kenan Yıldız, Arda Güler y Kerem Aktürkoğlu.

En tanto, Paraguay formaría con Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Miguel Almirón; e Isidro Pitta.

El partido se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium, contará con el arbitraje de Iván Barton y será televisado por TyC Sports. Para ambos seleccionados, el objetivo es claro: conseguir un triunfo que les permita llegar con posibilidades de clasificación a la última fecha de la fase de grupos.

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