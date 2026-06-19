La Paraguay de Alfaro va por la recuperación ante Turquía

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Ambos seleccionados llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final. El encuentro se disputará este sábado desde las 00.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Turquía y Paraguay protagonizarán un duelo decisivo este sábado a partir de las 00.00, cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Después de comenzar la Copa del Mundo con una derrota, los dos equipos saben que una nueva caída los dejaría al borde de la eliminación.
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El seleccionado dirigido por Vincenzo Montella sufrió un inesperado traspié en su estreno al caer 2-0 frente a Australia. Pese a llegar como favorito, el conjunto turco no logró imponer condiciones y ahora está obligado a sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por la clasificación.
Por el lado de Paraguay, el debut tampoco fue el esperado. El equipo conducido por Gustavo Alfaro fue ampliamente superado por Estados Unidos, que se impuso 4-1 en un partido donde la Albirroja nunca logró meterse en juego. Con ese panorama, el entrenador analiza introducir algunas modificaciones en busca de una reacción.
La probable formación de Turquía sería con Uğurcan Çakır; Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek; Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik; Kenan Yıldız, Arda Güler y Kerem Aktürkoğlu.
En tanto, Paraguay formaría con Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Miguel Almirón; e Isidro Pitta.
El partido se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium, contará con el arbitraje de Iván Barton y será televisado por TyC Sports. Para ambos seleccionados, el objetivo es claro: conseguir un triunfo que les permita llegar con posibilidades de clasificación a la última fecha de la fase de grupos.