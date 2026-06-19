Con la obligación de ganar, Brasil choca ante Haití por el Mundial 2026

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Tras el empate en el debut frente a Marruecos, el equipo de Carlo Ancelotti necesita sumar de a tres para encaminar su clasificación y mantener sus aspiraciones de terminar como líder de la zona. Se miden este viernes desde las 21:30 en el Philadelphia Stadium por la segunda fecha del Grupo C.
Brasil afrontará un compromiso determinante este viernes cuando enfrente a Haití desde las 21:30 en el Philadelphia Stadium, por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti está obligado a conseguir su primera victoria luego del empate 1-1 ante Marruecos en el estreno.
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El seleccionado brasileño dejó algunas dudas en su presentación y ahora buscará mostrar una versión más sólida para no complicar sus aspiraciones en la fase de grupos. Además, Roger Ibáñez y Casemiro deberán jugar con precaución, ya que una nueva tarjeta amarilla los dejaría suspendidos para el siguiente encuentro.
Del otro lado estará Haití, que perdió 1-0 frente a Escocia en su debut, aunque dejó una imagen competitiva y generó situaciones para convertir. El equipo conducido por Sébastien Migné sabe que sumar ante una de las grandes potencias del fútbol mundial sería un resultado histórico y un impulso importante en sus aspiraciones.
La probable formación de Brasil sería con Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius Júnior.
Por su parte, Haití alinearía a Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilfried Isidor.
El encuentro comenzará a las 21:30, será arbitrado por el español Alejandro José Hernández y podrá verse por TyC Sports. Para Brasil, una victoria significaría quedar muy cerca de sellar el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que Haití intentará dar uno de los grandes batacazos del torneo.