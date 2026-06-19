Escocia y Marruecos se enfrentan en un duelo clave por el Grupo C del Mundial 2026

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Los europeos buscarán una nueva victoria para quedar muy cerca de la clasificación, mientras que el conjunto africano intentará conseguir su primer triunfo tras igualar con Brasil en el debut. El partido se disputará este viernes desde las 19.00 en el Boston Stadium.
Escocia y Marruecos protagonizarán este viernes un atractivo encuentro por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El compromiso comenzará a las 19.00 en el Boston Stadium y tendrá en juego mucho más que tres puntos, ya que ambos seleccionados aspiran a dar un paso importante rumbo a los 16avos de final.
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El conjunto dirigido por Stephen Clarke llega con el ánimo en alza después de vencer 1-0 a Haití en su estreno. Si bien el rendimiento futbolístico dejó algunas dudas y sufrió más de lo esperado ante el combinado caribeño, el triunfo le permitió aprovechar el empate entre Brasil y Marruecos para ubicarse en lo más alto de la zona.
Por su parte, Marruecos dejó una buena imagen en la igualdad frente a Brasil, uno de los candidatos al título. El seleccionado africano, que fue semifinalista en Qatar 2022, buscará ahora una victoria que lo acerque a la clasificación y le permita llegar con buenas perspectivas a la última jornada de la fase de grupos.
La probable formación de Escocia sería con Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams.
En tanto, Marruecos alinearía a Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop.
El encuentro será arbitrado por el uzbeko Ilgiz Tantashev y contará con transmisión de DSports. Una victoria dejaría a Escocia muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda, mientras que Marruecos necesita sumar de a tres para no complicar sus aspiraciones en el Mundial 2026.