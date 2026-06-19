Con dos partidos este viernes, se pone en marcha la décima fecha de la Liga Santiagueña

Banfield vs Sarmiento y Central Argentino e Instituto Santiago dan inicio a una nueva fecha del fútbol local.

Hoy 07:03

Este viernes comenzará a disputarse la décima fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, una jornada que promete ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

La acción se abrirá con dos encuentros. Desde las 16, Banfield enfrentará a Sarmiento en la cancha de Villa Unión, luego del compromiso de Reserva previsto para las 14. Más tarde, en horario nocturno, Central Argentino recibirá a Instituto Santiago, con el partido de Primera División programado para las 22, mientras que la Reserva jugará desde las 20.

La fecha continuará el domingo 21 con una intensa programación. Atlético Forres será local ante Independiente de Beltrán, el Rojo buscará seguir sumando en un duelo exigente, mientras que Independiente de Fernández protagonizará una nueva edición del clásico frente a Sportivo Fernández. Además, Defensores de Forres recibirá a Unión de Beltrán, Villa Unión se medirá con Agua y Energía, Estudiantes jugará ante Yanda y Comercio será anfitrión de Central Córdoba. En todos estos encuentros, la Reserva comenzará a las 14 y la Primera División a las 16.

La décima jornada se cerrará el miércoles 24, cuando Unión Santiago reciba a Güemes. En este caso, el encuentro de Primera División se disputará desde las 15, mientras que el de Reserva comenzará a las 17.

Todos los partidos se jugarán con público local, según confirmó la organización. Además, la definición de la Zona Robles concentra gran expectativa, ya que esta última fecha será decisiva para determinar qué equipos conseguirán el pasaje a los cuartos de final del certamen.

CRONOGRAMA

Viernes 19 de junio

Banfield vs. Sarmiento (Cancha de Villa Unión – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Central Argentino vs. Instituto Santiago (Cancha de Central Argentino – Reserva: 20.00 | Primera: 22.00)

Domingo 21 de junio

Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán (Cancha de Atlético Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández (Cancha de Independiente de Fernández – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán (Cancha de Defensores de Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Villa Unión vs. Agua y Energía (Cancha de Villa Unión – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Estudiantes vs. Yanda (Cancha de Estudiantes de Huaico Hondo – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Comercio vs. Central Córdoba (Cancha de Comercio – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Miércoles 24 de junio

Unión Santiago vs. Güemes (Cancha de Unión Santiago – Primera: 15.00 | Reserva: 17.00)