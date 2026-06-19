Detuvieron a los dos ocupantes del móvil policial involucrado en el choque fatal de Antenor Álvarez

Los efectivos que viajaban en el patrullero fueron puestos a disposición de la Justicia. Además, se les practicaron exámenes toxicológicos en el marco de la investigación del siniestro que dejó dos muertos y una niña gravemente herida.

Hoy 01:36

La Justicia dispuso la detención de los dos ocupantes del móvil policial involucrado en el trágico siniestro vial ocurrido en la intersección de Antenor Álvarez y avenida Lugones, donde murieron dos personas y una niña de 8 años sufrió graves heridas.

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Según se informó, los dos efectivos, Jonathan Giménez (conductor del móvil) y Nahuel Salto (acompañante), fueron puestos a disposición de la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Además, por orden de las autoridades intervinientes, ambos fueron sometidos a exámenes toxicológicos, cuyos resultados serán incorporados a la causa.

El accidente tuvo como víctimas fatales a Yohana Ibañez, de 26 años, y Sergio Gordillo, de 54, quienes viajaban en una motocicleta junto a una niña de 8 años.

Como consecuencia del impacto, ambos fallecieron en el lugar, mientras que la menor fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) debido a las graves lesiones sufridas.

Asimismo, se conoció que Yohana Ibañez cursaba un embarazo de cinco meses al momento del siniestro.