El Gobernador participó de una reunión con autoridades de la Sociedad Rural Argentina en Quimilí

Durante el encuentro con autoridades rurales y productores, el mandatario destacó la importancia del trabajo conjunto con el sector y afirmó: “Si a la producción le va bien, a la provincia le va bien”.

Hoy 18:22

"Si a la producción le va bien, a la provincia le va bien”, expresó el gobernador Elías Suárez durante su participación en la reunión de comisión directiva ampliada de la Sociedad Rural Argentina, que se desarrolló este martes en el predio de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, ubicado en la ciudad de Quimilí.

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Con la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el titular de la Sociedad Rural de Quimilí, José Manubens y el intendente local, Diego Ponti, junto con directores distritales de Chaco, Tucumán y Córdoba. Acompañaron al mandatario el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y el ministro de la Producción, Néstor Machado.

Asimismo, estuvieron representantes de las entidades rurales de Bandera, Frías y Tintina; miembros de Apadram, productores y referentes del sector quienes participaron de la jornada de trabajo orientada al análisis de la realidad productiva del norte argentino, al fortalecimiento del vínculo institucional con la provincia y de la cual surge una agenda de trabajo conjunto entre el sector y el gobierno.

Manubens dio las palabras de bienvenida y destacó la presencia de las autoridades de la provincia y su interés para debatir ideas y construir alternativas a diferentes contingencias.

Con relación a la actividad productiva y su situación actual, consideró necesario trabajar juntos para el fortalecimiento del sistema productivo para consolidar el crecimiento logrado. “Pensar que somos el principal aporte genuino de divisas a la provincia. Somos la novena provincia de exportaciones a nivel global del país y aún tenemos un vasto territorio que debemos poner en producción sin dejar de tener la mirada ambiental”, señaló.

“Este número debemos acrecentarlo porque esto conlleva el desarrollo de los pueblos, el crecimiento social y el trabajo privado que nos engrandece y nos hace libres. Debemos pensar en industrializar en origen la producción primaria de la provincia. Que sirva este encuentro para fortalecer el diálogo y el trabajo en conjunto”, concluyó.

Por su parte, Nicolás Pino reflexionó: “Que el gobernador haya venido a Quimilí hoy con parte de su gabinete, su vicegobernador y otros funcionarios importantes, no es algo menor”.

Agregó: “Nos llena de responsabilidad y es una muestra clara de lo que el gobierno provincial ve en los productores. Es una manera de ponerse a disposición también del sector productivo que, como en todos lados de la Argentina, el campo es el sector más competitivo y productivo, y no está mal decirlo una y diez veces: es el sector que más divisas aporta a nuestro país”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del gobernador, quien ratificó su voluntad de afianzar el diálogo con los sectores productivos y “establecer políticas en conjunto que tengan que ver como la producción, porque tenemos bien en claro que si al productor le va bien, le va bien a la provincia”.

“ Por eso tenemos claramente una visión, que es acompañar a los sectores productivos. Nuestra voluntad es esa, a pesar de que nos tocan años difíciles, años que se complican, que tienen que ver con cuestiones que hacen a que nuestra provincia deba tener una mejor visión sobre cómo administrar los recursos y así lo haremos; pero lo haremos conjuntamente con las instituciones”, remarcó.

Sobre los alcances de este encuentro con las entidades rurales, dijo: “Me voy con una agenda relacionada con los temas que se plantearon y que las compartiré con el resto del gabinete y con otras instituciones”.

“Conocemos la inquietud de nuestros productores y vamos a seguir apoyándolos en ese sentido”, dijo Suárez, para finalizar con un agradecimiento por la invitación a esta reunión ampliada donde se comprometió a acompañar en todo lo que sea en favor del crecimiento de Santiago del Estero.