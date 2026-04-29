Deportivo Riestra busca su primer golpe internacional ante Montevideo City Torque

El Malevo viene de cortar la mala racha en el torneo local y ahora quiere trasladar esa reacción a la Sudamericana frente a un líder que llega invicto.

Hoy 09:49

Deportivo Riestra y Montevideo City Torque se enfrentarán este miércoles desde las 19.00 en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Guillermo Duró llega en alza y buscará su primera victoria en el certamen.

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El presente de Riestra tuvo un giro necesario. El triunfo 2-0 ante Independiente cortó una larga sequía y devolvió confianza a un equipo que no tiene chances en el Apertura, pero que apunta todos sus cañones al plano internacional. En la Sudamericana, todavía no pudo ganar: empató con Palestino y cayó frente a Grêmio, por lo que necesita sumar de a tres para seguir con vida.

Enfrente estará un rival en plena forma copera. City Torque, conducido por Marcelo Méndez, lidera el grupo con puntaje ideal tras vencer a Grêmio y Palestino. Aunque su presente en el torneo uruguayo es irregular, el equipo llega confiado y con la ambición de dar otro paso firme hacia la clasificación.

El duelo aparece como una bisagra para el conjunto argentino: una victoria lo metería nuevamente en la pelea, mientras que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones. Riestra necesita aprovechar el envión anímico y hacerse fuerte en casa para soñar en grande.

Probables formaciones

Riestra:

Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Ángel Stringa y Gonzalo Flores.

DT: Guillermo Duró.

Montevideo City Torque:

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Ramiro Lechini, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

DT: Marcelo Méndez.