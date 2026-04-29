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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 19º
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Policiales

Insólito descubrimiento: allanaron una casa por una causa de robo y encontraron 200 tortuguitas

Los animales estaban en una vivienda en la localidad de Icaño. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la departamental 13 de Añatuya y con orden de la justicia.

Hoy 10:08

Una causa por robo movilizó a un importante número de efectivos policiales los que, en la mañana de este miércoles, llegaron a la localidad de Icaño dispuestos a hacer cumplir con una medida judicial.

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Fue así que en ese lugar llevaron adelante allanamientos sobre varias viviendas señaladas.

En una de ellas hicieron un insólito descubrimiento: más de 200 tortuguitas estaban en un sector del patio.

De inmediato se dio aviso a la fiscal interviniente, como así también a la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero, para que intervenga y ponga a resguardo a los reptiles. 

Vale resaltar que es el reptil vivo más explotado por el comercio de animales salvajes en Argentina.

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