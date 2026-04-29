La durísima sanción que recibió Andrada tras la agresión a Pulido

El arquero argentino del Zaragoza fue castigado con varias fechas de suspensión luego de golpear a un rival en pleno partido.

Hoy 10:45

El argentino Esteban Andrada, actual jugador del Real Zaragoza, recibió una durísima sanción de 13 fechas por parte del comité disciplinario tras la agresión a Jorge Pulido, defensor de Huesca, en un partido de la Segunda División de España.

El castigo se compone de 12 partidos por la agresión y uno adicional por la expulsión previa por doble amarilla. De esta manera, el ex arquero de Boca se perderá el resto de la temporada y las primeras ocho fechas de la próxima (2026/27), en una sanción que impacta de lleno en su futuro inmediato.

Según el informe oficial, Andrada “adopta una actitud agresiva y se dirige corriendo de forma voluntaria al capitán rival”, al que luego “le propina un puñetazo en el rostro”. El comité consideró clave la premeditación de la acción, señalándola como una agravante “de primer orden” que ubica el hecho “en el extremo más grave del espectro de agresiones”.

El episodio ocurrió tras el final del encuentro entre Huesca y Zaragoza. Luego de ser expulsado, el arquero regresó al campo y golpeó a Pulido, provocándole un hematoma en el pómulo izquierdo y desatando una fuerte tangana entre ambos planteles, que incluso requirió la intervención de las fuerzas de seguridad.

Además, el fallo también incluyó sanciones para otros protagonistas del altercado: Dani Jiménez, arquero del Huesca, recibió cuatro fechas, mientras que Tasende, del Zaragoza, fue suspendido por dos partidos.

El caso generó fuerte repercusión en el fútbol español y deja a Andrada en el centro de la polémica, con una sanción ejemplar que marca un antes y un después en su carrera reciente.