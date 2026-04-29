Messi y Colapinto, cara a cara en Miami: la foto que sacudió al deporte argentino

Se dio una de las imágenes más esperadas por los fanáticos: Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron un encuentro en Inter Miami CF, en una reunión que también contó con la presencia de Rodrigo De Paul. La postal, difundida en redes, rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones.

El cónclave se llevó a cabo en el predio de entrenamiento del club estadounidense, donde Messi se encontraba preparando su próximo compromiso. Según trascendió, la reunión duró cerca de 20 minutos y formó parte de una acción promocional, aunque eso no le quitó impacto al cruce entre dos figuras de distintas generaciones del deporte nacional.

La imagen, en la que los tres aparecen posando con indumentaria de la misma marca, fue suficiente para revolucionar a los hinchas. El encuentro simboliza el presente y el futuro del deporte argentino, con Messi como emblema consagrado y Colapinto como una de las grandes proyecciones del automovilismo mundial.

El piloto ya se encuentra enfocado en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que se disputará este domingo. En ese contexto, comenzó a crecer la expectativa por una posible presencia de Messi en el paddock, aprovechando que su agenda quedaría liberada tras el partido del sábado.

Por ahora, la foto ya hizo su trabajo: unir dos mundos y encender la ilusión de los fanáticos argentinos en Miami.