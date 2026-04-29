Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 19º
X
Somos Deporte

Messi y Colapinto, cara a cara en Miami: la foto que sacudió al deporte argentino

El capitán de la Selección y la joven promesa de la Fórmula 1 coincidieron en el predio de Inter Miami junto a Rodrigo De Paul. El encuentro encendió la expectativa por una posible visita al paddock.

Hoy 11:24

Se dio una de las imágenes más esperadas por los fanáticos: Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron un encuentro en Inter Miami CF, en una reunión que también contó con la presencia de Rodrigo De Paul. La postal, difundida en redes, rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones.

El cónclave se llevó a cabo en el predio de entrenamiento del club estadounidense, donde Messi se encontraba preparando su próximo compromiso. Según trascendió, la reunión duró cerca de 20 minutos y formó parte de una acción promocional, aunque eso no le quitó impacto al cruce entre dos figuras de distintas generaciones del deporte nacional.

La imagen, en la que los tres aparecen posando con indumentaria de la misma marca, fue suficiente para revolucionar a los hinchas. El encuentro simboliza el presente y el futuro del deporte argentino, con Messi como emblema consagrado y Colapinto como una de las grandes proyecciones del automovilismo mundial.

El piloto ya se encuentra enfocado en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que se disputará este domingo. En ese contexto, comenzó a crecer la expectativa por una posible presencia de Messi en el paddock, aprovechando que su agenda quedaría liberada tras el partido del sábado.

Por ahora, la foto ya hizo su trabajo: unir dos mundos y encender la ilusión de los fanáticos argentinos en Miami.

TEMAS Lionel Messi Franco Colapinto

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Amenazas de muerte a Enrique Mazza: el artista denunció un video intimidatorio antes de su gira en Buenos Aires
  2. 2. Detienen en Tucumán a dos hermanos santiagueños con más de 21 kilos de cocaína ocultos en un auto
  3. 3. El Gobernador participó de una reunión con autoridades de la Sociedad Rural Argentina en Quimilí
  4. 4. Javier Milei se molestó por una pregunta sobre la inflación: “No es el lugar, no es el momento”
  5. 5. Los signos del Horóscopo Chino que enfrentarán sorpresas en abril
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT