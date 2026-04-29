Un niño prodigio se convierte en el más joven en ingresar a Oxford

Joshua Beckford, un niño con autismo de seis años, ha logrado convertirse en la persona más joven en ser aceptada en la Universidad de Oxford, destacando por su excepcional capacidad de aprendizaje desde una edad temprana.
En Tottenham, al norte de Londres, se inició una historia que captó la atención de medios y educadores a nivel global. Joshua Beckford demostró desde muy pequeño una notable capacidad de aprendizaje que lo llevó a un logro extraordinario: ser el niño más joven en ingresar a Oxford.
Con apenas seis años, Joshua fue aceptado en un programa académico de la Universidad de Oxford, convirtiéndose en una de las pocas personas que han conseguido este hito a una edad tan temprana.
Las habilidades excepcionales de Joshua comenzaron a manifestarse desde sus primeros años. Su familia recuerda que antes de cumplir un año ya identificaba letras y números en un computador, lo que presagiaba su futuro prometedor.
A los tres años, Joshua ya podía leer con fluidez gracias a un método fonético y mostraba un interés constante por adquirir nuevos conocimientos, ampliando su aprendizaje más allá de la lectura.
Su curiosidad no se limitó al inglés, ya que comenzó a explorar otros idiomas, logrando incluso enseñarse japonés por su cuenta a una edad muy temprana.
Al darse cuenta de sus capacidades, el padre de Joshua buscó oportunidades educativas que pudieran estimular su desarrollo intelectual. Contactó un programa académico de Oxford diseñado para niños con altas capacidades y, aunque normalmente estaba destinado a mayores, la universidad accedió a evaluarlo.
Tras revisar sus habilidades, Oxford decidió admitirlo, permitiéndole estudiar materias avanzadas como filosofía e historia y logrando completar los cursos con resultados excelentes, consolidando su estatus como el niño más joven en ingresar a esta prestigiosa universidad.
La historia de Joshua ha generado un importante diálogo sobre la neurodiversidad y la necesidad de reconocer distintas formas de aprendizaje. Su experiencia ha sido fundamental para impulsar iniciativas educativas que fomenten el reconocimiento del potencial de cada individuo.