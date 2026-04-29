Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 19º
X
Mascotas

Prestá atención: estos son los cuidados esenciales para tu mascota en otoño

Con el descenso de las temperaturas, perros y gatos requieren atención especial en alimentación, abrigo y salud. Especialistas recomiendan mantener las vacunas al día y evitar cambios bruscos de temperatura.

Hoy 09:53

Con la llegada del otoño y la proximidad del invierno, las mascotas también sienten el cambio de estación. El descenso de las temperaturas, la menor exposición al sol y los cambios en la rutina diaria pueden afectar su salud y bienestar. Por eso, es importante tomar ciertos recaudos para que perros y gatos atraviesen la temporada de frío sin contratiempos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Abrigo y protección del frío

    Perros de pelo corto o edad avanzada: Pueden necesitar una mantita o abrigo en los días más fríos, especialmente durante las salidas a la calle.

    Camas elevadas y alejadas del piso: El suelo frío puede afectar sus articulaciones. Colocar una cama acolchada o una manta extra ayuda a mantenerlos calientes.

    Evitar corrientes de aire: Ubicar sus camas en lugares resguardados de ventanas o puertas que generen corrientes.

Cuidados en la alimentación

    Ajustar las porciones: Con el frío, algunos perros y gatos tienden a moverse menos. Controlar la cantidad de comida evita el sobrepeso.

    Agua fresca siempre: Aunque baje la temperatura, la hidratación sigue siendo fundamental. Cambiar el agua diariamente evita que se enfríe demasiado.

Salud y prevención

    Vacunas al día: El otoño es una buena época para revisar el calendario de vacunación y antiparasitarios.

    Control de pulgas y garrapatas: Aunque bajan las temperaturas, estos parásitos siguen activos en ambientes cálidos como el interior del hogar.

    Paseos en horarios adecuados: Evitar las horas de mayor frío (muy temprano o muy tarde) y secar bien sus patas al regresar para evitar hongos y grietas.

Atención a los gatos
Los felinos son más sensibles a los cambios de rutina. Mantener sus espacios de juego y descanso en lugares tranquilos y cálidos ayuda a reducir el estrés. Además, es importante asegurarse de que tengan acceso a una caja sanitaria limpia y en un lugar seco.

Consulta al veterinario
Ante cualquier cambio de comportamiento, pérdida de apetito o síntomas como tos o estornudos, es fundamental acudir al veterinario. La prevención y la detección temprana son clave para garantizar una buena calidad de vida a las mascotas durante todo el año.

TEMAS mascota Otoño

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Amenazas de muerte a Enrique Mazza: el artista denunció un video intimidatorio antes de su gira en Buenos Aires
  2. 2. Detienen en Tucumán a dos hermanos santiagueños con más de 21 kilos de cocaína ocultos en un auto
  3. 3. El Gobernador participó de una reunión con autoridades de la Sociedad Rural Argentina en Quimilí
  4. 4. Javier Milei se molestó por una pregunta sobre la inflación: “No es el lugar, no es el momento”
  5. 5. Los signos del Horóscopo Chino que enfrentarán sorpresas en abril
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT