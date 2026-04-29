Prestá atención: estos son los cuidados esenciales para tu mascota en otoño

Con el descenso de las temperaturas, perros y gatos requieren atención especial en alimentación, abrigo y salud. Especialistas recomiendan mantener las vacunas al día y evitar cambios bruscos de temperatura.

Hoy 09:53

Con la llegada del otoño y la proximidad del invierno, las mascotas también sienten el cambio de estación. El descenso de las temperaturas, la menor exposición al sol y los cambios en la rutina diaria pueden afectar su salud y bienestar. Por eso, es importante tomar ciertos recaudos para que perros y gatos atraviesen la temporada de frío sin contratiempos.

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Abrigo y protección del frío

Perros de pelo corto o edad avanzada: Pueden necesitar una mantita o abrigo en los días más fríos, especialmente durante las salidas a la calle.

Camas elevadas y alejadas del piso: El suelo frío puede afectar sus articulaciones. Colocar una cama acolchada o una manta extra ayuda a mantenerlos calientes.

Evitar corrientes de aire: Ubicar sus camas en lugares resguardados de ventanas o puertas que generen corrientes.

Cuidados en la alimentación

Ajustar las porciones: Con el frío, algunos perros y gatos tienden a moverse menos. Controlar la cantidad de comida evita el sobrepeso.

Agua fresca siempre: Aunque baje la temperatura, la hidratación sigue siendo fundamental. Cambiar el agua diariamente evita que se enfríe demasiado.

Salud y prevención

Vacunas al día: El otoño es una buena época para revisar el calendario de vacunación y antiparasitarios.

Control de pulgas y garrapatas: Aunque bajan las temperaturas, estos parásitos siguen activos en ambientes cálidos como el interior del hogar.

Paseos en horarios adecuados: Evitar las horas de mayor frío (muy temprano o muy tarde) y secar bien sus patas al regresar para evitar hongos y grietas.

Atención a los gatos

Los felinos son más sensibles a los cambios de rutina. Mantener sus espacios de juego y descanso en lugares tranquilos y cálidos ayuda a reducir el estrés. Además, es importante asegurarse de que tengan acceso a una caja sanitaria limpia y en un lugar seco.

Consulta al veterinario

Ante cualquier cambio de comportamiento, pérdida de apetito o síntomas como tos o estornudos, es fundamental acudir al veterinario. La prevención y la detección temprana son clave para garantizar una buena calidad de vida a las mascotas durante todo el año.