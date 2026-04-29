El Atlético de Madrid de los argentinos abre la serie de semis en Madrid ante el Arsenal

El Colchonero recibe a los Gunners en el Metropolitano con la ilusión de dar el primer golpe. Los ingleses llegan en gran forma y pelean también por la Premier.

Hoy 09:57

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentarán este miércoles desde las 16.00 en el Riyadh Air Metropolitano, por la ida de las semifinales de la Champions League 2026. El ganador de la serie se medirá en la final ante quien se imponga en el duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich.

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El equipo dirigido por Diego Simeone viene de eliminar a Barcelona en una serie vibrante. Ganó 2-0 en la ida en el Camp Nou y, pese a caer 2-1 en la vuelta, logró avanzar gracias al resultado global. Sin embargo, el presente general del Colchonero es irregular: perdió siete de sus últimos nueve partidos entre todas las competencias, aunque llega con confianza tras vencer a Athletic Club en LaLiga.

En el conjunto madrileño habrá fuerte presencia argentina: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez serían titulares. En cambio, Nicolás González quedó descartado por lesión y no podrá estar en ninguno de los dos partidos de la serie.

Por su parte, el Arsenal atraviesa un gran momento. El equipo de Mikel Arteta viene de vencer a Newcastle United y lidera la Premier League con una ajustada ventaja sobre Manchester City. En la Champions, dejó en el camino a Sporting de Lisboa en una serie más cerrada de lo esperado, pero que terminó inclinando a su favor.

El duelo promete ser equilibrado: el Atlético buscará imponer su intensidad y hacerse fuerte en casa, mientras que Arsenal intentará aprovechar su buen presente colectivo. El primer capítulo de la serie puede ser determinante para encaminar el sueño de la final europea.

Probables formaciones

Atlético de Madrid:

Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

DT: Diego Simeone.

Arsenal:

David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

DT: Mikel Arteta.