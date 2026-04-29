Adorni presentó un informe de 1.936 páginas y se escudó en datos “confidenciales” para no hablar de su patrimonio

El jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre bienes no declarados, viajes privados y el origen de los fondos utilizados para distintas adquisiciones. La oposición anticipa una fuerte embestida en Diputados.

Hoy 11:42

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión escrito ante la Cámara de Diputados con un documento de 1.936 páginas, pero evitó dar respuestas concretas sobre su situación patrimonial y se amparó en el carácter “confidencial” de parte de su declaración jurada para no brindar mayores precisiones.

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El escrito funciona como anticipo de la postura que el funcionario llevará al recinto, donde deberá responder personalmente ante los legisladores en medio de una creciente presión política por la investigación judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la consulta sobre la presunta omisión de bienes en su última declaración jurada patrimonial. Legisladores de la oposición pidieron explicaciones por un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido en noviembre de 2024, y por un departamento en el barrio porteño de Caballito donde actualmente reside.

La respuesta oficial evitó detalles públicos. Adorni sostuvo que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar figuran en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la Ley de Ética Pública, y que ese documento solo puede ser consultado por la Justicia, que ya interviene en la causa.

Sin embargo, ese mismo anexo reservado fue presentado con demoras. Según trascendió, Bettina Angeletti, esposa del funcionario, compró una vivienda en el country Indio Cuá el 15 de noviembre de 2024, pero esa incorporación patrimonial no habría sido consignada oportunamente ante la Oficina Anticorrupción.

De esta manera, el jefe de Gabinete no explicó públicamente ni la composición real de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para esas adquisiciones, y derivó toda la discusión al ámbito judicial.

Otro de los puntos cuestionados fue el viaje a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026, realizado en un avión privado. Allí también evitó dar precisiones y no aclaró quién financió el traslado.

La situación generó dudas luego de que Adorni asegurara haber pagado personalmente los pasajes de su familia, mientras que el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el pago fue realizado por el empresario Marcelo Grandío.

Frente a esa contradicción, el informe solo indicó que el Estado “no registra ningún pago de costos” relacionados con traslados personales del funcionario, al tratarse de gastos privados.

Además, sostuvo que no existen registros de viajes financiados por terceros ante la Oficina Anticorrupción, aunque no explicó de forma directa quién abonó efectivamente ese vuelo privado.

La oposición también puso el foco en el vínculo entre Adorni y Grandío, especialmente por la posibilidad de que existieran contrataciones con el Estado, en particular con Radio y Televisión Argentina (RTA), que pudieran derivar en un conflicto de intereses.

En ese punto, el jefe de Gabinete negó cualquier contratación entre la TV Pública y el empresario, aunque tampoco aportó documentación complementaria y se limitó a remitir a respuestas previas.

Como parte de su estrategia defensiva, Adorni además sostuvo que varias de las preguntas formuladas por los diputados no correspondían a su actual rol como jefe de Gabinete, ya que estaban vinculadas a hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial.

Por eso, argumentó que esos temas no debían ser respondidos dentro del marco formal del informe de gestión.

Con este escenario, la oposición ya anticipa una sesión de alta tensión en Diputados, donde buscará llevar al funcionario a dar respuestas públicas que hasta ahora evitó en el documento escrito.