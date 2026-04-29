Platense, ya sin chances en el Apertura, se juega todo en la Libertadores ante Santa Fe

El Calamar recibe al conjunto colombiano con la necesidad de sostener su ilusión internacional en medio de un semestre complicado.

Hoy 09:43

Platense e Independiente Santa Fe se enfrentarán este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Walter Zunino atraviesa un presente adverso y encuentra en el plano internacional su última oportunidad para cambiar la cara.

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El Calamar vive un semestre cuesta arriba. Sin chances de clasificar a los playoffs del Apertura y con una racha negativa como local, necesita reencontrarse con su mejor versión. En la Copa, sin embargo, dio una muestra de carácter con el triunfo en Montevideo frente a Peñarol, resultado que lo dejó con 3 puntos y en la pelea, aunque por detrás de Corinthians, líder con puntaje ideal.

Del otro lado, Santa Fe tampoco llega en su mejor momento. El equipo de Pablo Repetto suma apenas un punto en el grupo y también arrastra dudas en su torneo local. Con un estilo apoyado en la pelota parada y la experiencia de Hugo Rodallega, el conjunto colombiano buscará golpear en Vicente López para seguir con vida en la competencia.

El partido aparece como decisivo para ambos: Platense necesita hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la tabla, mientras que Santa Fe está obligado a sumar para no quedar relegado prematuramente. En un grupo parejo, cada punto empieza a pesar cada vez más.

Probables formaciones

Platense:

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola y Tomás Nasif.

DT: Walter Zunino.

Independiente Santa Fe:

Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto.